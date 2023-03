Actrița care a dispărut 40 de ani: ce s-a întâmplat cu Irina Gărdescu, marea „iubire” a lui Amza Pellea în „Mihai Viteazul” și feblețea lui Ion Dichiseanu

În cazul în care numele Irinei Gărdescu nu îți spune mare lucru, este pentru că actrița a apucat să joace pentru scurt timp în filmele românești, ca mai apoi să dispară timp de 40 de ani din atenția publicului.

Irina Gărdescu a început să joace în filme încă de dinainte să termine liceul și, timp de câțiva ani, a avut norocul să fie distribuită în pelicule mari, filmate înainte de Revoluție.

De fapt, se poate spune că marele său noroc a fost reprezentat de momentul în care Sergiu Nicolaescu a „pus ochii pe ea” pentru un rol în pelicula Mihai Viteazul.

Irina Gărdescu a renunțat la liceu pentru a fi actriță

Irina Gărdescu este fiica lui Nicolae Gărdescu, actor la rândul său, și a debutat în filmul „La patru pași de inifinit”, în regia lui Francisc Munteanu, filmat în 1964, unde a obținut rolul principal.

Încă de la acel film, tânăra actriță s-a remarcat prin dezinvoltura cu care își juca rolurile, atrăgând, de asemenea, atenția datorită aspectului său fizic plăcut.

De altfel, Ion Dichiseanu declara, într-un interviu, că una din marile sale iubiri a fost actrita Irina Gărdescu. „Eram la o şedinţă foto. A fost ceva foarte spontan, aşa cum se întâmplă când e chimie…”.

„Furată” de mirajul cinematografiei, ea a renunțat la liceu, alegând să-și urmeze, mai degrabă, visul de a fi actriță.

A debutat la 14 ani, iar câțiva ani a fost de neoprit, fiind aleasă să interpreteze roluri cheie în „Ultima noapte a copilăriei” sau „Gaudeamus Igitur”.

Totuși, marele succes l-a cunoscut odată cu „Mihai Viteazul”, unde a fost partenera lui Amza Pellea, „Cantemir” sau chiar „Castelul Condamnaților”, personajele dramatice părând să i se potrivească „mănușă”, după cum aveau să remarce, de altfel, inclusiv criticii de film ai perioadei în cauză.

Alte filme în care a jucat actrița:

„Cerul începe la etajul III” (1967) – Ana;

„Pokolrév” (1969); contesa Rossana Viventini;

„Puterea și adevărul” (1972);

„Adio, dragă Nela” (1972);

„Trei scrisori secrete (1974);

„Mușchetarul român” (1975) – Anca.

Cum a dispărut

„Totul a început într-o seară, când eram împreună cu un grup de prieteni, printre care şi fiul dramaturgului Aurel Baranga, şi a venit Francisc Munteanu, care m-a văzut, m-a remarcat şi m-a întrebat dacă nu vreau să joc într-un film de-ale lui. Am fost, am dat probă şi aşa am ajuns în „La patru paşi de infinit”.

Dar când a aflat Francisc că sunt fata lui Gărdescu mi-a zis „Vai, dacă ştiam, nu te luam, mi-e aşa de antipatic!”. Fireşte, în glumă… Dar era foarte surprins, nu se aştepta.”, a spus actrița, într-un interviu.

„Familia mea era separată, părinţii divorţaseră, iar mama se stabilise în Statele Unite. În vremurile alea de tristă teroare am ales să plecăm la ea, eu şi sora mea. Tata a rămas aici, în România. Am ajuns la New York, după ce mama a făcut numeroase intervenţii să putem pleca. Am făcut cursurile unui faimos institut de modă, pentru că nu mă aşteptam să ajung la Hollywood.

Filmam la „Muschetarul român” cu Vitanidis când am aflat că o să plec. Şi a venit regizoul disperat la mine, cu o falcă-n cer şi una în pământ, că a auzit el că urmează să plec a doua zi şi rămâne cu filmul neterminat. Şi i-am explicat că sunt o persoană responsabilă şi că o să îmi duc munca până la capăt.

Dar mi-a fost greu să plec din ţară. Am lăsat o mulţime de prieteni, l-am lăsat pe tata, care la scurtă vreme s-a prăpădit”, a declarat ea pentru adevarul.ro.

Ulterior, ea s-a mutat la Paris. „M-am adaptat destul de greu la început în SUA, era foarte obositor. Era frustrant, pentru că înainte de plecare am luat cursuri intensive de engleză britanică, dar nu m-au ajutat prea mult în America, unde se vorbea altfel. Ulterior m-am căsătorit cu un francez, am fost 25 de ani împreună, până s-a prăpădit.

Acum locuiesc în Franţa şi am o afacere de producţie şi distribuţie de articole de lux: le facem în Italia şi le exportăm în Florida”, a mai declarat actrița.