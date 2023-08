A câștigat premiul Oscar și a avut o relație cu Marilyn Monroe, dar în România este un necunoscut. Cum a ajuns românul Ioan Negulescu la Hollywood

Jean Negulesco, pe numele său real Ioan Negulescu, a fost artist plastic, scenarist, regizor și producător de film, dar și primul român care a cucerit inima Hollywood-ului, fiind nominalizat la prestigioasele premii Oscar.

El este, de asemenea, singurul român care deține o stea pe Walk of Fame.

Cum a ajuns Jean Negulesco la Hollywood

Povestea acestui român care de la spălatul vaselor a ajuns să câștige un premiu Oscar este una uluitoare. Ajuns în Hollywood datorită soției sale americane, și aici a regizat peste 60 de filme de succes, avându-i ca protagoniști pe Marilyn Monroe, Cary Grant, Greta Garbo, Sophia Loren, Fred Astaire, Lauren Bacall și Joan Crawford.

Chiar dacă este considerat unul dintre cei mai renumiți regizori ai Hollywood-ului din anii ’40-’50, Jean Negulesco rămâne aproape complet necunoscut în România.

Născut la începutul secolului trecut în familia înstăritului negustor craiovean Gheorghiță Negulescu, viitorul regizor de marcă a părăsit România la vârsta de doar 20 de ani, în căutarea unei cariere.

Inițial, a urmat studii de economie și administrație, iar în timpul Primului Război Mondial a activat ca voluntar al Crucii Roșii, făcând parte din Liga Națională a Cercetașilor.

Pe perioada interbelică, a trăit o perioadă la Iași, unde a avut ocazia să asiste la un recital susținut de George Enescu pentru recruții înrolați în armată.

Într-o seară, tânărul Ion Negulescu i-a schițat un portret compozitorului, care l-a cumpărat mai târziu. Enescu a fost atât de încântat încât i-a oferit o sumă considerabilă.

Întorcându-se împreună cu familia la Craiova, Gheorghiță Negulescu a hotărât să creeze un mic atelier de pictură pentru fiul său în apropierea casei familiei, cu condiția ca acesta să nu-și neglijeze studiile.

În toamna anului 1919, Ion Negulescu a obținut o bursă de studiu la Școala de Arte Frumoase din București, spre dezamăgirea tatălui său, care își dorea să-l pregătească pentru preluarea afacerilor familiei.

Cu toate acestea, tatăl său a hotărât să-l trimită la Paris pentru a studia științe economice. Cu toate acestea, tânărul Ioan a ales să se înscrie la Școala de Arte Académie Julian, ceea ce l-a făcut pe tatăl său să înceteze să-i mai trimită alocația lunară generoasă, sperând că aceasta îl va determina să renunțe la visurile sale artistice.

Încercarea tatălui său nu a dat roade, deoarece Ion a început să lucreze în diverse locuri pentru a se întreține, inclusiv spălând vasele la restaurantul Chartier, de pe Boul’Mich.

S-a căsătorit cu o femeie americană bogată și divorțată din Chicago, pe nume Winifred Hayers Havlicek, care i-a oferit ca dar de nuntă o expoziție în celebrul atelier parizian Campagne Première. După nuntă, cei doi soți s-au stabilit în Statele Unite, inițial în New York și mai apoi în Washington.

Totuși, căsnicia lor s-a încheiat printr-un divorț, iar Ioan Negulescu a ajuns în cele din urmă pe malul Oceanului Pacific, în California. Aici, succesul nu a întârziat să apară.

După ce Greta Garbo a acceptat să-i pozeze, între cei doi a înflorit o mică poveste de dragoste, ceea ce l-a determinat pe Negulescu să renunțe la cariera de pictor și să se dedice filmului.

Printre filmele care l-au consacrat enumerăm: Maltese Falcon sau Singapore Woman, un film din 1941 cu Brenda Marshall, David Bruce și Virginia Field.

Ulterior, la Warner Bros, el a creat două dintre cele mai notabile filme ale sale în 1944: The Mask of Dimitrios și The Conspirators.

În 1948, Jean Negulesco a regizat Johnny Belinda, cu Jane Wyman, Lew Ayres, Charles Bickford și Agnes Moorehead, care a adunat 12 nominalizări la premiile Oscar, inclusiv pentru regie, și Road House, cu Ida Lupino, Cornel Wilde, Celeste Holm și Richard Widmark.

Relația cu Marylin Monroe

În timpul carierei sale, Jean Negulesco s-a implicat și în relații personale de marcă, printre care și una cu celebra actriță Marilyn Monroe.

Poate cel mai cunoscut dintre filmele sale este comedia romantică How to Marry a Millionaire, realizată la studiourile 20th Century Fox și lansată în 1953. Filmul a avut în distribuție nume sonore precum Betty Grable, Marilyn Monroe, Lauren Bacall, William Powell, David Wayne, Rory Calhoun și Cameron Mitchell.

Premiera acestui film a coincis cu debutul unei impresionante campanii publicitare care a transformat-o pe Marilyn Monroe într-un simbol sexual al Statelor Unite ale Americii. „

Marilyn Monroe este visul împlinit al oricărui bărbat din lumea largă. Este femeia LA care visezi și trebuie să-ți înșeli nevasta. Mort să fii, să nu te înnebunească!”, ar fi spus Jean Negulesco.

Negulesco a cunoscut-o pe Marilyn Monroe prin prietenul său de la revista Life, John Florea, și se spune că pe parcursul filmărilor pentru How to Marry a Millionaire, între Jean și diva blondă ar existat o idilă.

Guvernul Franței i-a acordat lui Negulesco titlul de Comandor al Ordinului Artelor și Literelor. După 1990, el a devenit membru de onoare al Uniunii Cineaștilor din România, iar în 1992 a fost numit membru de onoare al Academiei Române.

De asemenea, în semn de omagiu, o stradă din municipiul Craiova îi poartă numele celebrului regizor.

Jean Negulesco a încetat din viață la 18 iulie 1993, în Marbella, Spania.