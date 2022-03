William Hurt a murit la vârsta de 71 de ani: fabuloasa moșternire cinematografică pe care actorul a lăsat-o în urma sa

Apreciatul actor și câștigător al premiului Oscar, William Hurt, a murit la vârsta de 71 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de familia acestuia.

Hurt a fost un actor destul de prolific, care a jucat în multe filme bine cotate la public, încă de la începutul anilor ’80, precum „Altered States”, „Body Heat” și „The Big Chill”.

În 1985, el câștiga premiul Oscar pentru interpretarea sa din „Kiss of the Spider Woman”. Mai târziu, Hurt a apărut în alte filme importante ca „Children of a Lesser God”, „Broadcast News”, „The Accidental Tourist” și „The Doctor”.

William Hurt a fost o prezență constantă pe micile și marile ecrane, între anii ’90 și 2000, interpretându-l pe John Robinson în „Lost in Space”, în 1998, fiind apreciat, de asemenea, și în filmul cult SF „Dark City”.

Ba mai mult, actorul i-a dat viață lui Duke Atreides, în adaptarea mini-seriei „Dune”, ca mai apoi să apară în filmul lui Steven Spielberg, „A.I. Artificial Intelligence”, în 2001.

Mai târziu, el prelua rolul lui Thaddeus „Thunderbolt” Ross în filmul „The Incredible Hulk”, din 2008, rol pe care avea să-l repete în mai multe pelicule marca MCU, inclusiv „Captain America: Civil War”, „Avengers: Infinity War”, „Avengers: Endgame”, dar și „Black Widow”, în cele din urmă.

William Hurt nu mai e printre noi

Din nefericite, William Hurt a murit la vârsta de 71 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată în stadiu terminal, în 2018.

Familia actorului a scris un mesaj în care a anunțat decesul acestuia, după cum urmează:

„Cu mare tristețe, familia Hurt deplânge moartea lui William Hurt, tată iubitor și actor laureat al premiului Oscar, pe 13 martie 2022, cu o săptămână înainte de a împlini 72 de ani. A murit liniștit, în familie, din cauze naturale. Familia solicită decență, în aceste momente de grea încercare”, se arată în mesajul care anunță decesul marelui actor.