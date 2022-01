Volkswagen și Ford au un nou rival în Europa: tot ce știm despre Lynk & CO

Lynk & CO, marca Zhejiang Geely Holding Group speră să răstoarne modelul tradițional de proprietate cu abonamente lunare.

Chinezii au lansat primul model în Europa și anume SUV-ul compact 01.

01 este un văr apropiat al lui Volvo XC40, cu care împarte platforma CMA și multe componente ale sistemului de propulsie. Dar, în timp ce XC40 este disponibil cu un grup motopropulsor complet electric, Lynk & CO 01 este disponibil în Europa doar ca hibrid complet sau hibrid plug-in, în funcție de țară.

Lynk & CO, care este deținută în comun de Volvo Cars și Geely Auto, a avut succes în China, unde 01 a fost lansat pentru prima dată în 2017. Vânzările totale de atunci ale lui 01 și ale altor patru modele se ridică la aproximativ 570.000 de modele.

În Europa, Lynk & CO împinge modelul de abonament, la 500 de euro pe lună pentru până la 1.250 de km, cu anularea disponibilă în orice moment. Serviciul post-vânzare este gestionat prin rețeaua Volvo, precum și prin intermediul unui centru de apel Lynk & CO dedicat în Țările de Jos.

Lynk & CO are în prezent 30.000 de comenzi în Europa pentru 01, a spus CEO-ul, Alain Visser.

Principalul canal de vânzare cu amănuntul este online, dar Lynk & CO deschide rapid „cluburi” în marile orașe europene, unde potențialii cumpărători pot să să învețe despre planul de abonament de la reprezentanți.

Modelul 01

01 vine doar în albastru sau negru, iar alegerea interioară unică Econyl combină acele culori. Este disponibil numai cu tracțiune față. Nu există alte opțiuni, care reduc costurile de producție și facilitează mutarea mașinilor din fabrică în mâinile cumpărătorilor.

„Există o singură alegere de făcut, două culori”, a spus Visser. „Așadar, avem întotdeauna mașina potrivită în stoc. Indiferent ce sosește de la fabrică, îl putem livra.”

Echipamentul standard include un acoperiș panoramic, un ecran tactil central orientat orizontal de 12,7 inch, o „camera de călătorie” frontală pentru a înregistra imagini din călătoriile rutiere pentru a le partaja pe rețelele sociale, un încărcător cu inducție pentru telefoane mobile și o cheie digitală bazată pe aplicație.

Din punct de vedere al performanței, hibridul plug-in Lynk & CO 01 are un mic avantaj de autonomie față de XC40. Deși au același motor turbo cu trei cilindri și 1,5 litri pe benzină, 01 are o baterie mai mare, ceea ce îi oferă 69 km de autonomie față de 45 km pentru XC40.

Segmentul SUV-urilor compacte mainstream este gata să devină cel mai mare din Europa, iar cumpărătorii au la dispoziție o gamă amețitoare de modele și sisteme de propulsie din care să aleagă.

Rivalii lui Lynk & CO 01 includ Ford Kuga hibrid plug-in; Peugeot 3008, Opel/Vauxhall Grandland și Citroen C5 Aircross de la Stellantis, versiunea complet hibridă Nissan Qashqai; Toyota RAV4 și CH-R complet hibride; hibridul plug-in Volkswagen Tiguan; și Hyundai Tucson full hybrid și plug-in hybrid.