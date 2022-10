VIDEO „Bucureștiul este pământ rusesc”. Mesajul halucinant al unui oficial din garda lui Putin

Kirill Stremousov, cel mai cunoscut oficial instalat de Moscova în regiunea ucraineană Herson, susține că Bucureștiul și întreaga lume sunt pământ rusesc. În urma acestui mesaj video, jurnalistul Francis Scarr (BBC) a spus că „este cu adevărat unul dintre cele mai bizare lucruri pe care le-am văzut vreodată”.

Adjunctul interimar al șefului administrației de ocupație rusă din regiunea Herson, Kirill Stremousov, a creat un „poem” video în care dă de înțeles că referendumuri populare privind unificarea cu Rusia vor avea loc în curând pe toată planeta.

Discursul delirant nu se oprește aici. „Uitați niște indieni care fumează o pipă și mi-o oferă”, descrie Stremousov în timp ce, în spatele său, poate fi văzut un steag cu o svastică pe ea, simbolul având altă conotație în India decât cea cunoscută în Europa și Occident.

Jurnalistul Francis Scarr de la BBC se declară șocat de afirmațiile oficialului prorus, afirmând că „este cu adevărat unul dintre cele mai bizare lucruri pe care le-am văzut vreodată”. Stremousov este apreciat de Kremlin pentru dăruirea cu care sprijină regimul lui Putin și masacrul cauzat de armata rusă în Ucraina.

Potrivit TASS, Kirill Stremousov a criticat zvonurile că armata ucraineană a lansat o contraofensivă în Herson, catalogându-le false. Mici grupuri de trupe ucrainene încearcă să găsească slăbiciuni în apărarea regiunii, a declarat viceguvernatorul prorus: „Zona este sigură, așa că nu o fac și nu vor avea șansa să se infiltreze aici”.

This poetry performance by Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov is truly one of the most bizarre things I have ever seen pic.twitter.com/C1Hh1fDTeq

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 18, 2022