Vestea despre pensii așteptată de milioane de români: se întâmplă de la 1 ianuarie 2023 în toată România

Vom avea un punct de vedere și de la BNR care va spune cât ne permitem să mărim astfel încât să nu creăm o spirală inflaționistă și în loc să ajutăm oamenii să-i dezavantajăm. Am vrut o discuție mai așezată si profesionistă, am rămas la nivel de discuții pe procente”, a explicat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Social-democratul a insistat pe faptul că acest subiect al majorării pensiilor ține și de doctrina partidului pe care îl reprezintă, accentul punându-se pe echitatea socială.

„(…) Am rămas la nivelul de procente – 15, 16, 10… Acum eu reprezint un partid social-democrat și am altă abordare. Nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei, iar o pensie de 18.000 de lei cu 2.700 de lei, adică de 10 ori.

Stabilim anvelopa și avem grijă ca toată lumea să treacă de această perioadă complicată. Eu merg pe doctrina pe care o reprezintă PSD. Am obligația să am grijă de cei cu venituri, de exemplu, de sub 4.000 de lei. Se numește echitate socială”, a încheiat liderul social-democraților.