Val de demisii în USR. Cine și-a anunțat retragerea din partid

Sunt tensiuni mari în Uniunea Salvați România. Încă un deputat USR a demisionat din partid. Alin Prutean şi-a anunţat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, retragerea din grupul parlamentar al USR, punându-și demisia pe masă. Anterior, deputatul Cristina Rizea a luat aceeași decizie. Săptămâna trecută, și Oana Cambera s-a retras din USR.

La mijlocul lunii iunie, preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a precizat că şi senatorul Cosmin Poteraş a părăsit formațiunea politică, acesta menţionând că ar urma şi alte demisii, dar că peste 90% dintre parlamentari rămân în partid.

„Sunt câţiva colegi care, din păcate, nu mai doresc să continue în acest proiect, deşi au fost votaţi în numele acestui proiect. Sunt puţini relativ la cei 80 de parlamentari pe care îi are USR. Chiar astăzi şi-a anunţat demisia un coleg de la Senat, care se numeşte Cosmin Poteraş. Şi, din informaţiile pe care le am, în următoarele zile vor mai fi câţiva care vor face acest gest. Ceea ce însă este regretabil este că ce urmează să vedeţi în următoarele zile cu aceşti câţiva colegi – USR are 80 de parlamentari şi peste 90% rămân în această construcţie – este că e un plan la mijloc, gândit şi executat de Dacian Cioloş”, a spus Drulă.