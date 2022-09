Problema pieței auto de la noi: dealerii găsesc cu greu vehicule de calitate, iar clienți își pierd încrederea

Datorită crizei globale de semiconductori care a frânat serios vânzările de mașini noi, piața de mașini second hand a crescut atât în valoare, cât și-n importanță.

În România a fost înregistrat o cifră record de 655.804 de vehicule second hand comercializate în 2021.

Piața de mașini second hand este plină de pericole, mulți dintre șoferi căzând pradă escrocilor la un moment dat. Daunele ascunse și kilometrajele date înapoi sunt probleme comune pe piețele din orice țară, creând o atmosferă de neîncredere în rândul cumpărătorilor.

Cei de la Carvertival au făcut o analiza prin care se axează pe mai mulți factori de interes pentru oricine interesat de a cumpăra o mașină second hand.

Potrivit domnului Darius Madadi, CEO-ul Radacini Group, piața din România are o rată de motorizare foarte scăzută. Vârsta medie a mașinilor în UE este de aproximativ 10 ani, în timp ce în România este de aproximativ 16 ani. În plus, 80% din parcul auto românesc are o vechime mai mare de 10 ani. Doar 3% dintre mașini au până în 2 ani pe când 28% au peste 20 de ani.

În plus, majoritatea covârșitoare a vehiculelor second-hand înmatriculate în România provin din străinătate, 25% sosind doar din Germania.

„Ca pe fiecare piață există diferite tipuri de vânzători, variind de la vânzători onești care prezintă date într-un mod transparent și până la samsari necinstiți. Datul kilometrajului înapoi și ascunderea daunelor suferite de mașină în trecut sunt lucruri care se întâmplă frecvent. Din fericire, rapoartele care vă prezintă istoricul mașinii ajută foarte mult. Noi oferim tuturor clienților rapoarte cu istoricul auto și facem verificări proprii vehiculele pentru a ne asigura că nici o escrocherie nu ne va afecta clienții sau compania”, spune D. Madadi.

Piața locală din România este afectată de contextul socio-economic

Potrivit lui Marius Marian, CEO-ul Tiriac Auto, piața locală din România este afectată de contextul socio-economic actual. Există o lipsă de mașini disponibile pe piețele locale și europene, în special sub 20.000 de euro. Prețurile au crescut în ultimele 18 luni, ceea ce face procesul de cumpărare mai complicat.

Țiriac Auto a implementat o serie de pași pentru a se asigura că nu cumpără mașini în stare proastă. Compania inspectează cu atenție fiecare vehicul, astfel încât să nu fi fost modificat kilometrajul, să nu existe daune ascunse sau înregistrări de furt. De asemenea, compania cumpără mașini numai de la licitații binecunoscute și de încredere, parteneri autorizați sau companii de leasing de renume.

„Verificăm istoricul fiecărei mașini înainte de a o cumpăra. Când sosește un vehicul, specialiștii noștri inspectează atent starea acestuia înainte de a-l livra clientului”, explică M. Marian.

Țiriac Auto oferă de asemenea și ajutor oamenilor să-și vândă propriile vehicule, dar acest lucru aduce provocări suplimentare.

„Recent, am avut un client care dorea să-și vândă Range Rover-ul. Cu toate acestea, după ce am verificat istoricul mașinii, am descoperit că mașina avea kilometrajul dat înapoi, lucru care l-a surprins și pe proprietar. Acesta nu știa să existe o discrepanță între kilometrii afișați și cei reali și probabil cumpărase la rândul său mașina cu odometrul deja manipulat. Situații de genul acesta se întâmplă des, de aceea verificăm mereu istoricul vehiculului”, susține M. Marian.

Piața din România este competitivă și mulți dealeri nu respectă regulile. Există o cerere constantă pentru mașini mai ieftine, pe care escrocii o fructifică vânzând vehicule cu istoric îndoielnic.