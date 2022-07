Ora exactă pentru bula imobiliară din România nu se mai dă la Cluj: cine a depășit orașul lui Boc la tranzacții

Independent de explozia prețurilor la apartamente din România, foarte mulți români se îngrămădesc să bage economiile de o viață în astfel de investiții sau, în cel mai rău caz, să se ancoreze într-un credit pe 30 de ani.

În contextul inflației accelerate din țara noastră și a ritmului alert cu care se devalorizează leul românesc, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că tot mai mulți români își pun încrederea în locuințe. Imobiliarele par să fie excepția de la regulă, când vine vorba de bani care se apreciază în România, iar acest trend se observă la numărul de tranzacții efectuate, conform datelor agregate de ANPC.

Obsesia românilor pentru apartamente nu ține cont de preț

Nu mai puțin de 85.000 de case și apartamente au fost vândute în România în primele șase luni ale acestui an, în creștere cu 3,4% față de perioada similară din 2021. Doar în București și Ilfov, creșterea a fost de 16,6%, o reflexie clară a fascinației românilor pentru Capitală.

În cazul în care ești curios de un clasament, cele mai multe tranzacții s-au încheiat în București și în împrejurimi, ca de fiecare dată. Mai fascinant este însă faptul că pe poziția a doua nu mai este Cluj, ci Timiș. Brașov este pe poziția a patra în clasament, urmat de Constanța și Iași, după cum se arată în datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În consecință, în 2022, Timișoara este a doua cea mai mare piață imobiliară din România, după regiunea București – Ilfov, depâșind Cluj Napoca atât din punct de vedere al locuințelor livrate și proiectelor în construcție, cât și al tranzacțiilor efectuate. În total, a fost vorba de aproximativ 5800 de tranzacții în primele șase luni, în timp ce anul trecut, în aceeași perioadă, vorbeam de 5300 de tranzacții. Cluj – Napoca este cu mult dedesubt, doar 3500 de locuințe nou finalizate, în cădere liberă față de cele 4100 de anul trecut și cu mult mai puțin față de cele 7500 din 2019. La capitolul vânzări, a fost vorba de 5170 de tranzacții în primul semestru din 2022, foarte puțin în fața Brașovului care se laudă cu 5130 de tranzacții.

”Piața rezidențială a înregistrat rezultate bune în primele șase luni din acest an, cu creșteri de tranzacții, care sunt raportate la 2021, cel mai bun an din istorie. Pe de o parte, este vorba de livrările de locuințe noi iar pe de altă parte vorbim de tranzacții încheiate pe piața liberă, indiferent de anul de finalizare, cererea fiind una solvabilă, într-un context în care creșterile salariale se apropie de 13% la nivel național în ultimul an. Temerile privind evoluțiile macroeconomice și geopolitice din următoarea perioadă precum și reducerea gradului de accesibilitate a accesării unui credit ipotecar, ca urmare a creșterilor accelerate de dobânzi, reprezintă principalele dificultăți întâlnite în acest moment”, afirmă Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

Cele mai puține locuințe din România s-au finalizat în Reșița, în număr de cinci, urmat îndeaproape de Miercurea Ciuc, Giurgiu, Slobozia și Alexandra, cu sub 50 de locuințe noi construite.