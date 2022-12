Lamborghini se ghidează după Porsche: ce este Huracan Sterrato, cât costă

Lamborghini se alătură celor de la Porsche oferind o mașină sport off-road.

Porsche a lansat recent o versiune off-road a mașinii sale sport 911, 911 Dakar. Acum, Lamborghini, un alt brand care și-a făcut numele construind mașini sport axate pe pistă, vrea să facă același lucru.

Lamborghini a dezvăluit Huracan Sterrato, o versiune ridicată a supermașinii sale Huracan de 270.000 de dolari.

Sterrato nu este conceput pentru a fi folosit ca un SUV off-road serios.

În forma sa mai obișnuită, coupe-ul Huracan de 631 CP are un exoschelet de componente din fibră de carbon care sunt foarte scumpe de reparat.

Numele său înseamnă pietriș în italiană

Lamborghini a mărit garda la sol a lui Sterrato cu 44 mm în comparație cu Huracan EVO obișnuit și a lărgit față (cu 30 mm) și spatele (cu 34 mm) la roți. Porsche a crescut garda la sol cu ​​50 mm pe 911 Dakar.

Sterrato oferă un mod Rally ca cel din Urus lui Lamborghini pentru condiții de aderență scăzută, împreună cu noi calibrări pentru modurile Strada și Sport.

Porsche a introdus și modurile Rallye și Off-Road pe 911 Dakar.

„Am fost foarte inspirați de cursele de raliuri și de mașinile din anii 1980”, spune Rouven Mohr, directorul de tehnologie al Lamborghini. În timpul unui interviu telefonic, el spune că se joacă cu ideea unui Lamborghini off-road cel puțin din 2017. Proiectul a fost pus pe gheață până când Stephan Winkelmann, președintele și CEO-ul Lamborghini, a preluat din nou cârma în 2020.

„Winkelmann a intrat și a spus: de ce nu a fost făcută această mașină? Ar trebui să o faci.”

Există un stimulent financiar real în spatele realizării unor versiuni sălbatice, în ediție limitată, ale modelelor existente, a declarat Michael Dean, analist auto european senior la Bloomberg Intelligence.

Numărul mic de producție și „specialitatea” pot genera prețuri ridicate și pot spori marjele de profit – ceea ce este deosebit de critic pentru companiile care iau în considerare ofertele publice inițiale.

„Având în vedere că Porsche este acum listat și Lamborghini este următorul în lista IPO, aceste ediții limitate arată că pot potrivi modelul de afaceri al Ferrari cu derivate foarte profitabile de mașini sport”, a spus Dean.

„Lamborghini a depășit de fapt marja EBIT a Ferrari [câștigurile operaționale peste vânzările operaționale] în acest an. Pentru ei, este un caz de prezentare a noii tehnologii și de a continua construirea mărcii, precum și de susținere a marjei.”

Mohr spune că, deși momentul apropiat pentru cele două vehicule a fost neintenționat, Lamborghini și Porsche (ambele controlate de Grupul Volkswagen) au împărtășit idei în timpul proceselor de dezvoltare.

Specificații tehnice

De fapt, Lamborghini a făcut aproape la fel de mult pentru a promova acest Huracan pentru utilizare la sol, precum a făcut Porsche cu 911 Dakar.

Sub capotă, acest Huracan are un motor V-10 de 610 CP, care accelerează de la zero la 100 km/oră în 3,4 secunde și are o viteză maximă de 257 km/oră.

Prin comparație, Huracan STO ajunge la 100 km/oră în puțin sub 2,6 secunde și are o viteză maximă de 315 km/oră.

Producția ediției limitate Huracan Sterrato va începe în februarie 2023, cu precomenzi care încep până la sfârșitul acestui an.

Un total de 1.499 de mașini vor fi produse și vândute în întreaga lume. Deși nu există nicio semnificație pentru numărul, acesta reflectă volumele crescute de producție care au fost crescute după ce fotografiile preliminare ale vehiculului au dus la o cerere mai mare decât era anticipată, a spus un purtător de cuvânt.

Prețurile în Europa vor începe de la 263.000 de euro.