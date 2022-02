INTERVIU Mariana van Zeller, Ilegal – un nou sezon din cel mai captivant documentar al piețelor negre de pe planetă

Un nou sezon din seria documentară de investigație, Ilegal (Trafficked) cu Mariana van Zeller, debutează la National Geographic pe 25 februarie, de la 22:00. Pentru cine nu știe, jurnalista Mariana van Zeller, câștigătoare a premiilor Peabody și duPont, dezvăluie cum acționează cele mai periculoase piețe negre de pe planetă.

Ilegal cu Mariana van Zeller oferă spectatorilor o aventură în locuri rar văzute, pentru a afla ce se ascunde în spatele cortinei infracționale. Mariana petrece timp cu jucători importanți din mai multe economii subterane — de la traficanți de droguri, motocicliști infractori și furnizori de fentanil.

Mariana explorează un alt subiect în fiecare episod, stă față în față cu cei mai importanți membri ai rețelelor ilegale și află cum funcționează respectiva piață neagră și care sunt mecanismele interne ale economiei subterane globale de trilioane de dolari.

Printre subiectele din cel mai nou sezon din Trafficked, al doilea, mai exact, se numără: escrocheriile romantice, trafic de metamfetamină, marijuana ilegală, mașini furate sau cluburi de motocicliști infractori.

Alte episoade din primul sezon au inclus piața neagră a marijuanei, a metanfetaminei, a chirurgiei plastice, a armelor și chiar a steroizilor.

Printre filmările pentru cel mai nou sezon care va debuta la National Geographic pe 25 februarie, am reușit să obținem un interviu cu ea. Ne-a povestit care sunt riscurile la filmări și cum reușește să obțină acces în interiorul piețelor negre.

Cred că ai auzit des această întrebare, dar nu mă pot abține să te întreb: nu îți este frică? Care crezi că a fost cel mai periculos moment de la filmări? Cum îți iei măsurile de precauție?

Întotdeauna spun că într-o bătălie între frică și curiozitate, pentru mine, curiozitatea mereu învinge. Uneori, nu e un lucru bun, dar mereu am fost o persoană foarte curioasă. Sunt norocoasă că am o meserie atât de frumoasă. Jurnalismul este pentru mine un job în care îmbin utilul cu plăcutul. Câștig bani din a-mi satisface propria curiozitate.

În ceea ce privește măsurile de precauție pe care le luăm la filmări, mereu încercăm să minimizăm riscurile care ar putea apărea. În mod evident, ne punem în pericol, ne expunem unor situații periculoase, în diferite colțuri ale lumii. Dar dacă nu am face asta, nu ar ieși povestea pe care o văd telespectatorii. Ceea ce ei nu văd este tot efortul pe care îl depunem ca să surprindem informația și să o prezentăm publicului.

Care crezi că este cea mai mare provocare pentru tine în filmările Trafficked?

Cea mai mare provocare pentru mine și echipa mea este să avem acces la anumite persoane. În Trafficked este vorba doar despre piețe negre și cum funcționează ele. E dificil să ai acces la aceste rețele de traficanți din toată lumea. Noi trebuie să surprindem cum acționează ei din interior. Am petrecut luni întregi sau chiar ani de zile, câteodată, ca să obținem un contact și ca să avem acceptul să filmăm: am bătut la uși, am dat o grămadă de telefoane, din sursă în sursă. La finalul zilei, este vorba doar despre consecvență și ambiție. Astea sunt principalele calități pentru un jurnalist bun.

Cum dezvolți încrederea acestor oameni și obții acces la lumea lor? De ce crezi că acești oameni își asumă riscurile de a se expune, deși identitatea lor este ascunsă?

Cum ziceam, asta este cea mai grea parte din munca noastră. Să obținem acces la anumite surse care ne vor furniza detalii din interior. Oamenii au acceptat să vorbească cu noi din diverse motive. În primul rând, e vorba despre egoul lor – spun că sunt cei mai buni la ceea ce fac. De multe ori, nici măcar familiile lor nu știu ce fac ei, de fapt. Noi le dăm oportunitatea de a se exprima, chiar dacă din spatele unei măști.

De asemenea, vor să se simtă înțeleși, o caracteristică umană normală. Vor să își dezvăluie poveștile, motivele pentru care fac acel lucru. Au încredere în mine pentru că îi abordez cu empatie, le spun că nu vreau să îi judec, ci vreau cu adevărat să le ascult poveștile, că sunt curioasă.

Emisiunea ta este demnă de o investigație reală a FBI. Care a fost cel mai periculos moment din timpul filmărilor?

Am avut multe momente riscante, dar una dintre situațiile cele mai periculoase a fost într-un episod în care arătam cum sunt implicate femeile în industria cocainei. Am petrecut săptămâni întregi să obținem acces la o sursă dintr-un cartel columbian. Era o șefă a acelui cartel. În final, am obținut accesul, iar în timpul interviului cu Sonia, bodyguarzii ei s-au panicat, au luat-o pe aceasta și au dus-o într-un loc sigur. Au țipat la noi să plecăm imediat, că nu mai avem ce căuta pe teritoriul lor. Așa că ne-am grăbit spre mașinile noastre și auzeam focuri de armă în urma noastră. Ne-am dat seama ulterior că se desfășura un conflict între carteluri – Clan del Golfo, unul dintre cele mai mari carteluri din Columbia, îi atacase.

Așadar, am fost extrem de aproape de o tragedie. Din fericire, nimeni din echipa noastră n-a fost rănit, iar a doua zi ne-am întors să continuăm interviul.

Crezi că nevoia de supraviețuire a acestor oameni care lucrează pe piața neagră este mai importantă decât integritatea morală?

E o întrebare interesantă. Spre exemplu, când am filmat episodul cu romance scamming, unul dintre escroci a mărturisit că îi e mai ușor să meargă la culcare cu o conștiință încărcată, decât cu stomacul gol. Mulți dintre escrocii, traficanții, contrabandiștii pe care îi tot filmez de 20 de ani încoace comit aceste ilegalități din lipsa oportunităților, din cauza inegalității sociale. Nu cred că nimeni s-a născut vrând să fie un infractor, un hoț, un criminal. Astea sunt condițiile unei lipse de șanse, care conduce oamenii către o viață frauduloasă.

Ceea ce aud aproape întotdeauna de la ei este că acești oameni au familii, copii de hrănit, au visuri și aspirații la fel ca toți dintre noi. Este vorba doar despre oportunitățile pe care ți le oferă viața și cum alegi să supraviețuiești.

Cum crezi că ar trebui să se protejeze oamenii de a fi înșelați pe internet?

Este foarte important să-ți faci temele înainte să faci orice pe internet. Am întâlnit multe victime ale romance scamming-ului și mare mi-a fost mirarea să văd că sunt oameni de succes, inteligenți care au joburi bune sau afacerile proprii. Cu toate astea, au fost vulnerabili, într-un anumit moment, în fața acestor escroci de pe internet. De multe ori, un motiv al vulnerabilității lor a fost singurătatea, de care escrocii sentimentali au profitat.

Acest tip de escrocherie virtuală a explodat în timpul pandemiei, când oamenii erau mai singuri, izolați, iar escrocii au profitat de aceste lucruri. Până la urmă, cred că toți putem fi victime, dacă nu avem grijă. Trebuie să ținem ochii larg deschiși și să ne informăm, înainte să trimitem bani unor străini.

Ai un episod preferat din Trafficked?

Este o întrebare foarte grea. E ca și cum m-ai pune să-ți spun care e copilul meu preferat. Cred că o să-ți spun despre un episod care cred că a fost cel mai înfricoșător. Episodul cu supremația albă. A fost incredibil să aflu poveștile despre aceste grupuri de oameni și cum sunt interconectate rețelele internaționale. A fost destul de înfricoșător să aflu aceste dedesubturi.

În loc să pună droguri în corpurile oamenilor sau arme în mâinile lor, ei implantează gânduri ideologice în creierele oamenilor, ceea ce cred eu că este foarte periculos, dacă nu, mai periculos decât celelalte piețe negre. Se inspiră unul de la celălalt, învață deprinderi unul de la altul și chiar se antrenează împreună pentru un război rasial. Aceste grupuri sunt foarte organizate și motivate, dar și extrem de periculoase.