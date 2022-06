Hillary Clinton, dezvăluiri despre Putin după ce a colaborat cu el. Lucrurile pe care puțini le știu despre liderul rus

Fosta Prima Doamnă a Americii, Hillary Clinton, nu știe cum se va încheia războiul din Ucraina. Dar persoana despre care crede că este cea mai șocată că nu a existat o victorie militară rapidă este însuși președintele rus Vladimir Putin. Politiciana a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre liderul de la Kremlin, de pe vremea când colaborau.

Hillary Clinton, mărturisiri neștiute despre Vladimir Putin

Recent, Hillary Clinton a povestit că a avut „evoluții pozitive” în perioada în care a lucrat îndeaproape cu Vladimir Putin, între 2009 și 2013, când acesta era premierul Rusiei. Însă, relația diplomatică a început să se înrăutățească în momentul în care soția lui Bill Clinton a criticat alegerile care l-au repus pe Putin în funcția de președinte în 2012.

„Este atât de sfâșietor pentru mine că Putin își folosește propriile resentimente și nemulțumiri împotriva poporului Ucrainei – ducând un război împotriva unui stat mai mic, care este total neprovocat. Ne spune cu adevărat tot ce trebuie să știm despre Putin”, a spus fostul secretar de stat în martie.

Laude pentru Ucraina

Clinton a făcut aceste remarci în timpul unui interviu cu fondatorul Know Your Value și co-gazda „Morning Joe”, Mika Brzezinski, la summit-ul Forbes 30/50, din Abu Dhabi. Cu puțin timp înainte de conversație, aceasta a primit Premiul Forbes pentru întreaga activitate, de Ziua Internațională a Femeii.

„Nu știu cum se termină războiul, dar cred că persoana care este cea mai surprinsă de tot ce se întâmplă este probabil Vladimir Putin”, a adăugat Clinton. „Nivelul de apărare și hotărârea poporului ucrainean – începând cu președintele Zelenski, mergând până la bunici și tinerele care au luat armele…Este tragic, dar inspirator. Sper că lumea va rămâne alături de Ucraina, în timp ce ei încearcă să-și protejeze patria”, a spus democrata.

Ce a observat fostul secretar de stat al SUA la liderul rus

Recent, fosta Prima Doamnă a Americii a declarat că Vladimir Putin are „o credință aproape mesianică în el însuși” și că nu îi place să primească critici, mai ales dacă vin din partea femeilor. Clinton a mărturisit că a avut „evoluții pozitive” în vremea în care a lucrat îndeaproape cu liderul rus, între 2009 și 2013, când era prim-ministrul Rusiei. Dar relația dintre cei doi s-a răcit atunci când Hillary a criticat alegerile care l-au repus în funcția de președinte (2012).

Afirmații care au provocat proteste în Rusia

Prezentă la festivalul Hay, soția fostului președinte american Bill Clinton a povestit că afirmațiile ei, potrivit cărora „rușii merită să fie ascultați și să li se numere voturile”, dar și că ar trebui organizate alegeri „care îndeplinesc standardele internaționale”, au provocat proteste în Rusia. Iar Putin a aruncat toată vina asupra ei, relatează The Guardian.

„Lui Putin nu îi plac criticile, în special din partea femeilor. Ulterior, mi-a devenit adversar. După cum știm, în ciuda eforturilor de a spune contrariul, el a muncit din greu pentru ca Trump să fie ales prin tot felul de mijloace”, a spus aceasta.

Putin se crede un fel de Mesia

În plus, Hillary Clinton susține că a asistat la „credința aproape mesianică în el însuși și în ceea ce îi este destinat să fie”, precum și la obiectivul lui Vladimir Putin de a „reface Rusia imperială”. Acest lucru a determinat-o să avertizeze că Moscova va deveni o „amenințare pentru Europa și restul lumii”.