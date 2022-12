Diva iubită de români, dată afară din filme de Ceaușescu și din teatru de Iliescu. Violeta Andrei „purta rochii prea scurte” în vremuri de restriște

Una dintre cele mai apreciate actrițe din România a fost dată afară din filme de Ceaușescu, iar Iliescu a avut grijă să nu mai pășească pe scenele teatrului din cauza faptului că „purta fuste prea scurte”. Află povestea frumoasei actrițe Violeta Andrei.

Unii români au auzit despre Violeta Andrei, în timp ce alții au avut șansa de a o vedea în filme sau pe scenele de teatru. Aceasta se năsștea în data de 29 martie 1941 și a absolvit U.N.A.T.C. Ion Luca Caragiale din București în anul 1965.

Debutul său a avut loc pe scena Teatrului Giulești la acea vreme, actualul Teatru Odeon unde a interpretat mai multe roluri, ulterior ajungând să interpreteze și pe scena Teatrului Lucia Sturdza Bulandra din Capitală. Pe ecrane a debutat în pelicula „Golgota” în anul 1966 în regia lui Mircea Drăgan, iar de-a lungul carierei sale, a jucat în peste 60 de filme.

În ceea ce privește viața personală, Violeta Andrei se căsătorea în anul 1961 cu fostul ministru de externe din perioada comunistă, Ștefan Andrei. Vedeta a povestit în trecut despre cum a avut loc totul și cum a fost cuprinsă de mrejele dragostei ale fostului om politic.

”Eu aveam doar 17 ani şi eram la Festivalul Internaţional al Studenţilor şi Tineretului. Ştefan era, cumva, şeful meu. Dar nu m-a sedus! Eram sălbatică! Toţi i-au spus să mă lase să cresc. Şi m-a urmărit, ca să nu mă piardă… Mi-era frică de noaptea nunţii. După ce m-am căsătorit, nu am cedat două săptămâni!”, declara în trecut actrița.

Ascensiunea lui Ștefan Andrei în Partidul Comunist a avut loc în aceeași perioadă în care ei se căsătoreau, astfel că a reușit să se facă remarcat de către Nicolae Ceaușescu. La acea perioadă, Ștefan Andrei ocupa funcția de șef al Relațiilor Externe al UTM, iar începând cu anul 1965, acesta devine adjunctul Gizelei Wass, șefa Secției Externe a PCR, ca mai apoi să ajungă secretar al CC în anul 1972.

Funcția de ministru de Externe o dobândește în anul 1978, post pe care l-a ocupat până în anul 1985. Cinci ani mai târziu, acesta este arestat și petrece doi ani și cinci luni în închisoare. După spusele fostei actrițe, se năștea lângă Brașov, iar tatăl Violetei Andrei era horticultor.

Deși mama acesteia dorea ca fiica sa să urmeze cursurile Facultății de Arhitectură, ea a dat la IATC, intrând cu nota 10 și reușind să termine cu aceeași notă. Este cunoscut faptul că Elena Ceaușescu a mai interzis și alte actrițe, astfel că nu a trecut-o cu vederea nici pe Violeta Andrei.

În anul 1982, soția fostului dictator îi interzice acesteia să mai apară la televizor sau în filme, pierzând astfel 18 roluri. Motivul Elenei Ceaușescu a constat în faptul că ar fi apărut prea des la televizor și că era prea sexy, iar ochii îi erau prea lucioși și picioarele se vedeau prea mult.

„După 1990, am fost solicitată din nou să joc în filme, dar am fost dată afară din teatru la intervenţiile lui Ion Iliescu, cel care a ordonat arestarea soţului meu. A fost o răzbunare ieftină, Ştefan are aceeaşi meserie ca şi Iliescu şi, la un moment dat, s-a opus când Iliescu a vrut să aplice tehnologia sovietică în hidroconstrucţii. Pentru asta l-a pedepsit. Elena Ceauşescu m-a scos din cinematografie şi Ion Iliescu din teatru”, a mai povestit Violeta Andrei pentru Libertata în anul 2011.