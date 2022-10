Desfășurarea de forțe ruso-belaruse este o tactică de distragere a atenției. Raport al ministerului britanic al Apărării

„La 14 octombrie, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat că 70.000 de soldați belaruși și până la 15.000 de ruși vor fi implicați într-un nou grup de forțe ruso-belarus.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 October 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/X8IXxY7DrA

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vGVhbKLVkB

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 21, 2022