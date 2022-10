Concert U.D.O., la București: unde cântă, cât costă biletele

Trupa germana U.D.O., în frunte cu solistul vocal Udo Dirkschneider, va cantă în Quantic Club din Bucuresti, în data de 17 noiembrie 2022.

În deschiderea acestui concert va cânta, de asemenea, trupa Existance, din Franta, formație invitată să se alăture celor de la U.D.O. în toate concertele ce fac parte din prezentul turneu.

U.D.O. este o trupa germană de heavy metal fondată de vocalistul Udo Dirkschneider, de unde, practic și numele formației. Dupa plecarea din trupa Accept, acesta și-a format propria trupa numită U.D.O., in 1987, cu care a concertat, de-a lungul timpului, alături de nume mari ale rockului mondial, precum Guns N’ Roses, Lita Ford si Zodiac Mindwarp. În prezent, trupa îi are în componență pe Udo Dirkschneider, Andrey Smirnov, Sven Dirkschneider, Tilen Hudrap, Dee Dammers. U.D.O. au lansat 16 albume in cei aproape 35 ani de activitate.

Adevărul este că atunci când vine vorba despre muzicieni care au contribuit la scena heavy metal, puțini se pot lauda cu realizarile lui Udo Dirkschneider, iar acesta este motiv suficient pentru a veni să-l vezi live, în Quantic.

De unde iei bilete la concertul U.D.O și cât costă

În cazul în care nu ți-ai luat deja bilet, se găsesc încă de cumpărat pe iabilet.ro și au urmatoarele prețuri:

– earlybird – primele 100 de bilete – 79 lei;

– presale – urmatoarele 200 de bilete – 99 lei;

– presale – 109 lei;

– la intrare 130 lei.

Practic, dacă vrei să faci rost de o reducere, află că la minim 4 bilete cumparate ai discount 10%. La pretul tuturor biletelor se adaugă comisionul de procesare de 10 lei.

„Biletele se gasesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară”, menționează organizatorul concertului U.D.O, din data de 17 noiembrie 2022, de la București.