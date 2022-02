Cheaper by the Dozen se reinventează și nu uită de corectitudinea politică: trailerul reboot-ului, lansat

Walt Disney Studios a lansat trailerul oficial pentru noul „Cheaper by the Dozen”, cu Zach Braff și Gabrielle Union, în rolurile principale. Filmul are ca scop reinventarea succesului din 2003 al 20th Century Fox.

Reamintim că Disney a achiziționat Fox, la începutul lui 2019, și a anunțat în luna august a aceluiași an că plănuiește să reinventeze „Cheaper by the Dozen”. De altfel, varianta din 2003 nu este, nici ea, prima. În 1950, „Cheaper by the Day” vedea lumina zilei pentru prima dată, cu un scenariu adaptat după cartea scrisă de Frank Bunker Gilbreth Jr. și fratele său, Ernestine Gilbreth Carey.

Filmul din 2003 i-a avut pe Steve Martin și Bonnie Hunt, în rolurile pricipale, din distribuție făcând parte, de asemenea, și Hillary Duff, Alyson Stoners sau Liliana Mumy. A fost regizat de Shawn Levy. Povestea se concentrează în jurul unei familii de 12 copii și a părinților lor care încearcă să mențină ordinea într-o casă în care domnește haosul.

„Cheaper by the Dozen”, varianta reinventată, va avea premiera pe Disney+ pe 18 martie 2022

Trailerul, care poate fi văzut mai jos, îi prezintă pe Zach Braff și Gabrielle Union în rolul lui Paul și Zoey Baker și dezvăluie publicului viața unei familii cu 10 copii. Producătorul Gail Lerner regizează filmul, ajutat de scenariul scris de Kenya Barris și de Jenifer Rice-Genzuk.

Schimbarea numărului de copii din familie este doar una dintre multele schimbări aduse modului în care au fost portretizați cei din familia Baker. Trailerul ne arată o familie interrasială, spre deosebire de primele două ecranizări, în care personajele erau toate albe.

Pare clar că scriitorii și regizorii au făcut tot posibilul să aducă elementul de diversitate în „The Cheaper by the Dozen” și să afișeze o familie care nu are nicio legătură cu tradiționalul și învechitul. Rămâne de văzut dacă umorul se va ridica la standardele așteptate de fani.

Noul „Cheaper by the Dozen” va fi lansat în data de 18 martie 2022, pe Disney+.