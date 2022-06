ANAF pune tunurile pe persoanele fizice. Se întâmplă de la 1 iulie

Șeful ANAF a făcut un anunț important pentru toate persoanele fizice. Lucian Heiuș a declarat că instituția a făcut o analiză pe 20 de milioane de CNP-uri, în urma căreia urmează ca românii să fie controlați, de la 1 iulie.

Anunțul șefului ANAF

„Vrem să vedem dacă sunt justificate averile. Unii fac evaziune fiscală, nu plătesc impozite”, a spus acesta.

„Noi ne-am uitat la CNP, nu la nume. Nu vă pot spune daca sunt politicieni, cântăreți. Putem controla și bunici, mătuși care anunță că au donat sume enorme. Persoane fizice. Ne uităm și la vacanțele în care au fost. Luăm informații inclusiv de pe Facebook”, a afirmat Heiuș.

Astfel, de la 1 iulie vor începe controalele pe venituri la persoanele fizice. ANAF vrea să îi prindă pe cei care fac evaziune fiscală și nu plătesc impozite.

Am făcut o analiză de risc, 20 de milioane de CNP-uri. 561 de mii de pers au acumulat (doar în perioada 2016-2019) o diferența, între venituri estimate de noi și venituri declarate și impozitate, de 20 de miliarde de euro.

Oameni buni, 20 de miliarde de euro în 4 ani la 560.000 de oameni. Nu se mai poate continua în acest mod (…) M-a speriat această sumă.

Voi direcționa mai mult de jumătate din capacitatea de control la persoane fizice. Ne vom duce spre aceste 560.000 de persoane.

Calculăm impozit 16% și accesoriile. Totul pe secret fiscal. Deci, nu o să aveți numele lor (cei care fac evaziune), ci doar când ajung în Instanță. Ei vor avea 2 variante: ori achită suma stabilită de noi în baza calculelor de mai sus, ori fac contestație. Dacă fac contestație și noi o respingem, poate merge în Instanța împotriva ANAF. Acolo aflați cine sunt persoanele. 80% din cei care ajung în Instanță împotriva ANAF pierd procesele.

Noi vom pune sechestre asiguratorii în timpul controalelor. Și dacă nu va achita de bunăvoie, vindem activele pe care le dețin aceste persoane”, a spus șeful ANAF.

Instituția își ia informații de pe Facebook

El a mai declarat că instituția își ia informațiile inclusiv de pe Facebook, spunând că toți „hoții se laudă cu ce au”.

„Cum am făcut? Am văzut sume cu care și au majorat capitalurile societăților, cu cât au creditat societățile, ce sume au intrat în conturile lor. Apoi am verificat ce venituri au declarat.

Ne uităm și la vacanțele în care au fost. Luăm informații inclusiv de pe Facebook. Hoțul, dacă nu se laudă cu ce are, nu e hoț. Toți se laudă.

Legea spune că dacă există o diferență de 10% dintre venitul estimat și cel declarat dar nu mai puțin de 50.000 de lei, deja există o neconcordanță la declarare. Există deja un risc în acest domeniu”, a continuat el.