eMag te îmbracă de toamnă: cele mai cool ținute, la cele mai bune prețuri

A venit toamna și, din păcate, trebuie să băgăm sandalele și costumele de baie în dulap. Și unde în altă parte să-ți reînnoiești garderoba, dacă nu la eMag?

Chiar dacă ai șifonierul plin, știi că niciodată “nu ai ce să porți”. Și dacă nu îți place să umbli prin mall, din magazin în magazin, eMag îți îndeplinește dorințele vestimentare cu câteva clickuri.

Dacă alegi eMag, curierii îți livrează acasă, în cel mai scurt timp, produsele comandate. De asemenea, poți beneficia și de livrare în easybox. Prin urmare, nu e nevoie să fii acasă într-un anumit interval orar pentru a aștepta curierul, deci poți să îți ridici comanda exact atunci când ai tu timp. Convenabil, nu?

Cinci idei de outfituri de la eMag, ideale pentru toamnă

Așadar, iată cinci idei de outfituri de la eMag, care îți vor “colora” toamna, dar îți vor ține și de cald.

Știu că nu așteptai să ajungă toamna, dar e frig afară și trebuie să pui ceva peste bluza de vară. Această geacă pentru femei, din piele naturală, este ideală pentru o zi răcoroasă de toamnă. Geaca din piele natural, în stilul biker (deși nu oferă protecții ca gecile moto), se pretează unei ținute casual. O ținută light, ideală pentru sezoanele cu vreme instabilă. Are închiderea pe o parte, cu fermoar, iar buzunarele se închid cu fermoare. Pe umeri are cusături ornamentale în romburi, iar la mâneci are fermoare.

Evident că trebuie să asortezi la geacă și o pereche de botine potrivite pentru anotimpul rece. Aceste botine Love Moschino sunt confecționate din piele natural și au un toc masiv. Sunt potrivite pentru o plimbare în oraș, la mall, dar le poți asorta și la o ținută mai elegantă.

Desigur că trebuie să te asortezi și cu el. Pentru bărbați, această jachetă din piele naturală care se pretează unei ținute casual sau smart casual, oferind o notă de eleganță specifică îmbracămintelor din piele naturală. Închiderea este cu fermoar pe mijloc și are două buzunare cu fermoare sus la piept, dar și două buzunare jos. Prezintă cusături ornamentale pe umeri-spate și parțial pe mâneci. Căptușeala este subțire, fără izolator termic.

La geaca mai sus menționată trebuie să asortezi neapărat această pereche de pantofi clasici Clarks. Sunt potriviți și la un outfit casual, de zi, dar au și o notă elegantă.

Iar, în final, dacă vrei să ieși la alergat sau, pur și simplu, dacă vrei să te plimbi mai lejer, acest hanorac The North Face este ideal. Poate fi purtat și de bărbați, dar și de femei și sigur îți va ține de cald în seriale răcoroase de toamnă.