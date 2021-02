VIDEO Diablo II, reinventat pentru o nouă generație de gameri: când se lansează Resurrected

Blizzard a învățat să profite foarte bine de proprietățile intelectuale pe care le are în portofoliu. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză lansarea unei variante reinventate, remastered de Diablo II.

Anunțul inițial despre Diablo II: Resurrected a venit weekendul trecut, în cadrul Blizzconline 2021. Între timp, însă, pe lângă detaliile dezvăluite la momentul respectiv, avem parte și de un clip de gameplay care te ajută să înțelegi un pic mai bine schimbările vizuale din spatele acestui proiect.

Diablo 2: Resurrected sau HD, după cum îi spun prietenii, este o versiune menită să profite cât se poate de mult de posibilitățile hardware ale noii generații de sisteme, dar și console. Pe lângă faptul că vei putea parcurge întreaga poveste din cele cinci acte împreună cu până la șapte alți prieteni, această versiune va veni cu cele 27 de minute de clipuri cinematice clasice la o rezoluție semnificativ mai ridicată. Aparent, clipurile respective au fost remasterizate cadru cu cadru pentru a arăta cât se poate de bine.

În plus, experiența efectivă de gaming va avea parte de un upgrade calitativ prin introducerea unui spațiu mult mai mare pentru stocarea obiectelor, fără să mai fie nevoie să folosești un catâr să le transporte de la erou.

Momentan, cei de la Blizzard nu au anunțat încă o dată de lansare exactă pentru Diablo II: Resurrected, dar știm că se va lansa înainte de finele acestui an pentru PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S și Nintendo Switch, Prețul de achiziție este 40 de dolari și îl poți deja achiziționa sub formă de precomandă. În teorie te poți înscrie și să participi la un technical alpha folosind site-ul companiei, dar ai nevoie de multă baftă să fii ales la astfel de experimente. În orice caz, dacă vrei să știi la ce să te aștepți de la viitorul joc, aruncă o privire pe clipurile de mai jos.