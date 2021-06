Vestea de la WhatsApp care ne afectează pe toți: ce se întâmplă cu securitatea, după ce va funcționa precum Messenger

WhatsApp face eforturi pentru a se adapta la cerințele utilizatorilor săi, fără să mai facă niciun compromis pe partea de securitatea a conversațiilor pe care le porți și a fișierelor media pe care le partajezi. Din acest motiv, anunțul de astăzi este unul foarte important.

WhatsApp este una dintre cele mai populare aplicații de chat de pe întregul mapamond. Din păcate, vine la pachet cu un handicap destul de mare. Nu funcționează pe mai multe telefoane simultan. Din acest punct de vedere, Facebook Messenger are un avantaj semnificativ. Din fericire, minusul cu pricina se va remedia în curând.

Deși nu avem încă o dată exactă până când WhatsApp va putea funcționa similar cu Messenger, pe baza unui cont format din numărul de telefon și o parolă, pe un număr aparent infinit de dispozitive, știm totuși altceva. Tranziția de la un singur aparat la mai multe nu va veni cu un compromis de securitate. Nu se va renunța la criptarea de tip end-to-end, în care doar expeditorul și destinatarul știu conținutul mesajelor transmise.

Confirmarea pe marginea acestui subiect a venit de la Mark Zuckerberg și Will Cathcart. Aplicația va funcționa pe mai multe dispozitive, spre deosebire de situația actuală în care îți poți oglindi conversațiile de pe mobil pe un laptop și cam atât.

Menținerea criptării conversațiilor end-to-end, în timp ce le sincronizezi între aparate, nu este deloc un proces ușor. Din acest motiv, CEO-ul Facebook a atras totuși atenția că va fi un efort mare, dar reprezintă totuși și o prioritate importantă pentru companie. Cei de la WABetaInfo, o publicație dedicată zvonurilor și speculațiilor din universul WhatsApp a atras de asemenea atenția asupra faptului că ne vom bucura totuși în continuare de criptarea conversațiilor, când vom folosi aplicația de chat pe mai multe dispozitive.

End-to-end encryption will be compatible with multi-device as well.

Stay tuned for the best safe experience 😁 https://t.co/p9qwYi3tmS

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 13, 2021