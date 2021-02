Tehnologia care revoluționează operațiile: maraton de 24 ore cu chirurgi din 13 țări

Pentru a arăta modalitățile prin care realitatea mixtă poate transforma sectorul medical, Microsoft a reunit 15 chirurgi în cadrul unui eveniment global de 24 de ore

Chirurgi din 13 țări diferite au realizat 13 intervenții chirurgicale ortopedice utilizând realitatea mixtă, ca parte a unui eveniment ce s-a derulat pe parcursul a 24 de ore. Medicii au colaborat în mod virtual, utilizând ochelarii Microsoft HoloLens 2 și instrumentele Dynamics 365 Remote Assist.

Întreaga activitate a fost coordonată de profesorul Thomas Grégory, de la spitalul Avicenne AP-HP, din Franța, care a efectuat, în decembrie 2017, prima intervenție chirurgicală cu ajutorul realității mixte.

Cum au fost utilizați ochelarii Microsoft HoloLens 2

Cele 13 intervenții chirurgicale, coordonate de profesorul Grégory și echipa sa, s-au desfășurat în 13 state: Franța, India, Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud, Ucraina, Germania, Belgia, Maroc, Brazilia, Bolivia, Mexic, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit.

Ochelarii wireless HoloLens utilizează realitatea mixtă și pot fi integrați cu aplicații și soluții care facilitează colaborarea, inovarea și productivitatea. Prin intermediul ochelarilor HoloLens 2 și al instrumentelor Dynamics 365 Remote Assist, chirurgii din fiecare țară au putut să asiste la diferite intervenții chirurgicale și să efectueze operații, prin intermediul hologramelor, să partajeze imagini din sala de operație, în timp real, și să beneficieze de expertiza colegilor de la nivel global. De asemenea, au putut să înlesnească procesul de învățare de la distanță, cu scopul de a îmbunătăți actul medical.

În cadrul evenimentului, Pascal Verdonck, CEO al companiei Med Tech Flanders, a oferit un interviu în care a vorbit despre progresele făcute, în Belgia, în domeniul tehnologiei medicale, precum și despre provocările cu care se confruntă spitalele în implementarea noilor soluții tehnologice, într-un mod sustenabil.

Rolul tehnologiei în medicina modernă

Tehnologiile inovatoare au adus dintotdeauna contribuții importante în dezvoltarea medicinei moderne. Realitatea mixtă și cloud computing-ul pot aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește rezultatele intervențiilor chirurgicale, facilitând schimbul de cunoștințe în timp real, între experții de la nivel global, cu scopul de a identifica soluțiile potrivite pentru fiecare pacient în parte. Spre exemplu, cu ajutorul ochelarilor HoloLens 2, dezvoltați de Microsoft, imaginile cu afecțiunile pacienților pot fi proiectate sub formă de holograme, fapt care face posibilă analiza în detaliu a acestora, înainte de operație. Totodată, în timpul intervențiilor, ochelarii HoloLens 2 pot fi utilizați pentru a proiecta sub formă de holograme materialele adiționale necesare, precum radiografii etc.

Pe parcursul evenimentului, peste 60 de specialiști din industria medicală au discutat pe marginea beneficiilor și funcționalității realității mixte, a inteligenței artificiale, precum și a inovațiilor tehnologice în domeniul medical. De asemenea, a fost abordat și subiectul dezvoltării conceptului de e-health și al viitoarelor metode de pregătire profesională în acest domeniu.