Te-ai vaccinat cu AstraZeneca, nu ai voie să faci asta: primul eveniment deschis doar celor imunizați cu Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson

La scurt timp după ce au apărut primele cazuri de tromboze printre cei vaccinați cu AstraZeneca, Statele Unite ale Americii au refuzat să certifice acel ser de imunizare, iar alte țări au întrerupt administrarea. Acum, se văd consecințele.

În SUA, au fost certificate pentru administrare trei vaccinuri împotriva noului coronavirus, Pfizer – BioNTech, Moderna și Johnson & Johnson. AstraZeneca sau vaccinurile rusești și chinezești nu sunt recunoscute de FDA, iar cei care au fost imunizați cu ajutorul acelor soluții, au de suferit. De exemplu, nu pot merge la concertul lui Bruce Springsteen de pe Broadway.

Ca referință, organizatorii spectacolului realizat de Bruce Springsteen, „Springsteen on Broadway”, au anunțat că membrii publicului vor trebui vaccinați cu un vaccin autorizat de FDA, care exclude serul AstraZeneca, aşa cum anunţă Deadline Hollywood, citat de La Stampa. Vorbim, practic, de o politică destinată să provoace discuții şi una care se va dovedi fără îndoială dezamăgitoare pentru mulți canadieni și europeni care au primit vaccinul AstraZeneca.

Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva zile și vizează, momentan, doar show-ul Springsteen on Broadway programat să aibă premiera pe 26 iunie. Pe de altă parte, fiind primul spectacol care va redeschide stagiunea pe Broadway, nu este exclus ca această regulă să devină universal valabilă. Protestele din presa străină la această măsură au apărut deja, mai ales în publicațiile din afara SUA.

Toronto Star a publicat un articol intitulat “Burn in the U.S.A.”, parafrazând una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului american – Born in the USA (Născut în SUA). Printre ţările în care a fost utilizat vaccinul AstraZeneca se numără Canada, Australia, Franța, Finlanda, Germania, Italia, Indonezia, Spania și, în mod evident, România. Site-ul Springsteen on Broadway, care listează protocoalele Covid pentru producția de la Teatrul St. James, precizează că membrii publicului cu vârste de peste 16 ani trebuie să fie complet vaccinați și să aibă 14 zile de la doza finală de Pfizer-BioNtech, Moderna sau Johnson & Johnson.