Se întâmplă de luni pentru sute de mii de români. E oficial: mare atenție la miezul nopții

Autoritățile vin cu noi decizii în contextul pandemiei și sute de mii de români sunt vizați.

Autoritățile din București vin cu noi decizii în contextul în care, se pare, rata incidenței cazurilor de infectări cu noul tip de virus a scăzut. Astfel, prefectul Capitalei susține că, începând din 25 ora 0:00, se deschid restaurantele, cafenelele, la 30% din capacitate, între orele 6 – 21.

Traian Berbeceanu susține că și accesul publicului în sălile de spectacol permis tot în limita a 30% din locuri. Măsura e valabilă şi pentru sălile de jocuri.

Măsura a fost luată în Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență după ce s-a constat că numărul cazurilor e în scădere.

„Dacă indicele coboară sub 3 (…), noi trebuie să aplicăm nişte măsuri clare. Deci nu a fost o dezbatere propriu zisă, noi ca şi Comitet Municipal pentru Situaţii de Urgenţă am luat act de aceşti indicatori, care sunt furnizaţi tot de Ministerul Sănătăţii, de INSP şi am acţionat în consecinţă. A fost o decizie oarecum formală (…)”, a afirmat, la rândul său, primarul general, Nicuşor Dan.