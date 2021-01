Samsung S21 și tot ce-i relevant. Cel mai ieftin e și mai ieftin, cel mai performant e chiar Ultra

Din 14 ianuarie, Samsung S21 e oficial. Sunt trei versiuni, ca-n 2020 și 2019, dar acum e mai clar ce loc au în viața ta în funcție de buget, preferințe și nevoi. Odată cu acest anunț, primul de-o așa importanță, începe 2021 cu ceva mai mult optimism decât ai fi crezut pe final de 2020.

Seria Samsung Galaxy S a făcut deceniul în 2020 și acum intră în al doilea. Dacă despre Galaxy Note aflăm, anual, că ar putea dispărea, aceasta dă semne că-i merge chiar bine. În 2021, i-ar putea merge și mai bine datorită celui mai ieftin model: Samsung S21. La polul opus e Samsung S21 Ultra. E atât de mare, cu atât de multe calități, încât ar putea fi un fel de planetă între telefoane și să le țină pe restul pe lângă el ca niște sateliți. Prețul contribuie considerabil la această „gravitație”.

Specificațiile care spun un pic despre fiecare

În 2020, Samsung a reintrat în cursa specificațiilor. Nu că ar fi părăsit-o vreodată, dar cu modelul Ultra a aruncat totul pe masă. Face la fel și anul acesta.

Samsung S21 e un telefon cu ecran de 6,2 inci Dynamic AMOLED Full HD+. Are baterie de 4.000 mAh și va fi disponibil în două versiuni: 8 GB memorie RAM cu 128 sau 256 GB spațiu de stocare. Rezistă la apă, iar spatele nu-i din sticlă, e din același material ca Note 20, adică un plastic – dar nu te gândi la plasticul din pixuri de-un leu. La prima vedere nu ți-ai da seama că nu-i sticlă. Toate trei sunt mate. Totuși, impune și fixarea unui preț mai mic.

S21 Plus are ecran de 6,7 inci Dynamic AMOLED Full HD+ și va fi în aceleași două versiuni: 8 GB memorie RAM cu 128 sau 256 GB spațiu de stocare. Bateria e însă de 4.800 mAh.

Ambele telefoane au aceste camere foto: ultrawide de 12 megapixeli, wide de 12 MP și tele de 65 MP. Ambele pot fi încărcate wireles, rezistă la apă și au scanner ultrasonic pentru amprentă. Și arată la fel, doar că unul e considerabil mai mare și are spate din sticlă. Totodată, S21 Plus beneficiază de ultrawideband (UWB) care va fi relevant un pic mai încolo.

În fine, Samsung S21 Ultra. Ecranul e de 6,8 inci Dynamic AMOLED Quad HD+, are o baterie de 5.000 mAh și va fi în următoarele configurații: 12 sau 16 GB memorie RAM si 128, 256 sau 512 GB spațiu de stocare. Camerele foto sunt așa: ultrawide de 12 MP, wide de 108 megapixeli, tele de 10 MP și tele de 10 MP. Da, are două camere de zoom, ca să te „apropii” mai mult sau mai puțin. Și camera de selfie are 40 MP, în timp ce celelalte au de doar 10 MP.

Samsung S21 Ultra e singurul care are o rată de refresh între 11 și 120 Hz și funcționează la 120 Hz chiar și când e setat pe 2K+. Altfel, și celelalte au 120 Hz, dar limita inferioară e de 48 Hz. Vei sesiza diferența? Puțin probabil. Totodată, S21 Ultra suportă Wi-Fi 6E, UWB și, cel mai așteptat, S Pen cu o carcasă dedicată. Sigur, poți folosi orice S Pen, dar cel cu carcasă nu riști să-l pierzi.

E mai ușor să alegi unul dintre cele trei telefoane Samsung S21

Fiecare dintre cele trei telefoane se simt ceva mai rafinate. De la cel mai mic până la Ultra, au fost făcute niște schimbări care să le dea mai mult echilibru și să ai sentimentul că sunt mai premium decât au fost în urmă cu un an. Ajută aici și sticla sau plasticul mat de pe spate.

Ziceam însă că e mai ușor să alegi. Samsung S21 va costa 850 de euro, în versiunea de bază, ceea ce e fix unde trebuie pentru un telefon Samsung care are aceste caracteristici. În urmă cu un an, era un pic mai dificil să faci diferența între S21 și S21 Plus (în afară de dimensiuni).

La polul opus este Samsung S21 Ultra. Pornește de la 1.250 euro, ceea ce nu-i chiar surprinzător, dat fiind că nici în urmă cu un an nu era ieftin. Dar are tot ce-ai vrea: ecran curbat, cel mai rapid internet (dacă și routerul oferă cea mai rapidă conexiune), S Pen și-o baterie imensă.

La mijloc, poate chiar și după preț, e Samsung S21 Plus cel pe care nu-l văd deloc bine. Nu prea are loc. Va porni de la 1.050 euro și, sigur, ai putea spune că-i mult să mai dai 200 euro pentru Ultra. Dar primești un pic mai mult. Altfel, versiunea Plus se mai remarcă doar prin bateria mai mare și, implicit, ecranul mai mare. Posibil să fie utilizatori care vor așa ceva, dar mai onorabil e să alegi modelul simplu.

Niciunul dintre telefoane nu are încărcător în pachet. Poți spune că Samsung a copiat de la Apple. Cred că situația stă un pic altfel. Samsung, Xiaomi, Huawei, Google și alții așteptau startul. Dacă o pot spune așa: a făcut-o Apple ca să nu trebuiască s-o facă ceilalți.

Acum că lumea s-a familiarizat cu ideea e mai ușor să anunțe și ceilalți, rând pe rând, că scot încărcătorul. Pe de o parte e o chestiune de bani în plus. Pe de alta, poate chiar ai încărcătoare pe USB-C. Oricum, ce-i imputabil companiilor e că livrează cabluri USB-C (și Apple, și Samsung acum), dar primul telefon cu așa încărcător l-au livrat abia în 2019 sau 2020. În fine, un încărcător e între 100 și 200 de lei.

În pachet n-ai nici căști. Coincidență sau nu, Samsung vinde unele noi: Galaxy Buds Pro. Vor porni de la 230 de euro și sunt ceea ce așteptam de la Samsung încă din 2020. Așa cum am zis în articolul despre AirPods Max, e timpul ca Samsung să ia în serios piața de căști wireless și să lanseze inclusiv unele over-ear ca Max, pentru că tot pune brandul AKG peste tot. Buds Pro sunt fix ce-ar trebui pentru niște căști mici, cu izolare bună a sunetului și autonomie onorabilă. Prețul nu e mic, dar tocmai de-aia li se zice „Pro”.

Poate că telefoanele ieftine nu pot fi cu adevărat performante

La început de 2021, odată cu seria Samsung S21, până și acest producător a tras linie și-a zis: nu poți avea și-un telefon compact, și performant. Așa că livrează un telefon compact cu tot ce i-ar trebui unui utilizator obișnuit. Camerele sunt bune, mai bune decât în trecut, ecranul e și el un pic mai bun, iar designul cu ecran plat e fix ce trebuie. Astfel, rămâne loc la vârf, unde e Ultra, ca să înghesuie într-un telefon tot ce-ar putea fi înghesuit.

A încercat și Apple să livreze un telefon compact și bun, adică iPhone 12 mini. Bateria nu ține chiar atât de mult, dar nici execrabil, iar piața pentru așa ceva, după cum o arată unele cifre, nu-i chiar atât de mare. Tot Apple a pus cea mai bună cameră pe 12 Pro Max, cum face Samsung cu S21 Ultra. Concluzia e simplă: poate că nu e nici cerere, nici rost pentru un telefon compact și performant. Eu încă mai cred că e, dar asta e oferta de acum.

Dintre toate cele trei, Samsung S21 Ultra se remarcă, cu siguranță. Promite un zoom de 10x optic, în condiții bune de lumină. Te poți duce până la 100x, dacă insiști, dar va fi digital. Pe camere e însă mai important Director’s View. Intri în el, filmezi și vezi în timp real cum arată cadrul pe toate camerele. Alegi ce-ți convine și înregistrarea merge înainte.

Totodată, Single Take e mai bun ca până acum și te ajută să surprinzi chiar și acele momente pe care le-ai fi ratat în alte circumstanțe. În orice caz, la nivel de software nu sunt schimbări radicale. Pe camere foto Samsung a îmbunătățit ce-a putut datorită noilor procesoare: Exynos 2100 (în Europa și aproape toată lumea) și Qualcomm Snapdragon 888 (în Statele Unite ale Americii și China).

Dintre toate noutățile, apreciez cel mai mult că Samsung S21 Ultra suportă S Pen. Ba chiar și carcasa aia e o idee bună, ca să nu-ți pierzi „pixul”. E posibil ca decizia de-a aduce așa ceva pe seria Galaxy S să nu fie motivată de eliminarea liniei Note, ci de momentul în care ne regăsim: muncim mai mult de acasă, de pe mai multe dispozitive, iar un S Pen extinde un pic gama de operațiuni. Cuplat cu DeX deja te poți lăuda că faci mai multe de pe telefon decât de pe PC.

Ziceam mai sus de UWB. De anul acesta, Samsung are și SmartTag. Sunt niște obiecte mici, pătrățoase, pe care le agăți de lucruri și le găsești ceva mai ușor. Acestea funcționează și pe Bluetooth, dar mai tare e când folosești versiunea cu UWB. Ai în telefon aplicația în care vezi în realitatea augmentată pe unde s-o iei ca să ajungi la obiectul rătăcit. Funcționează, în principiu, ca tehnologia Find my phone, doar că poți agăța un tag de câine, geantă, mașină, copil, bătrâni, cana preferată sau casă (în caz că ți-e greu s-o găsești). Glumesc, un pic, dar un SmartTag poate fi cu adevărat util pentru obiectele cotidiene pe care le cari cu tine. Și pentru mașină în parcare.

Noua serie reușește să livreze ceea ce așteptam încă de acum doi ani: câte un telefon excelent la orice nivel de preț fără compromisuri enervante. Personal, aș alege S21 Ultra, că-i un telefon care costă mult și oferă totul la nivel de specificații și performanță. Totodată, ar fi potrivit nevoilor mele de-a avea autonomie mare, ecran generos, S Pen și camera foto de 108 megapixeli.

Alegerea „deșteaptă” ar fi Samsung S21. E compact, ecranul e suficient de mare, iar prețul e mai bun decât în 2020 pentru un model echivalent. Cât despre S21 Plus, locul acestuia rămâne doar în preferințele celor care vor ecran mai mare, baterie mai mare, dar să nu dea mai mult pentru Ultra (care e și mai greu). Mai vedem când ajung să le și folosesc în ritmul meu.