România, subiectul unui documentar BBC: stereotipurile despre români vor fi desființate

Documentarele despre România sunt multe și mărunte. Unele dintre ele au reușit chiar să facă valuri pe Netflix. Cu toate acestea, a venit rândul celor de la BBC să-și încerce norocul în a descrie realitatea din țara noastră, ajutați de un comediant britanic.

Romesh Ranganathan s-ar putea să nu-ți spună mare lucru, dar este o vedetă destul de importantă în marea britanie din poziția de comediant. Mai mult decât atât, a imigrat și în SUA pentru un serial despre viața lui, Just Another Immigrant (Doar încă un imigrant). Cea mai nouă producție a comediantului este intitulată The Misadventures of Romesh Ranganathan, un documentar de călătorie despre aventuri în diverse colțuri ale lumii.

România pe BBC, despre stereotipuri

Romesh Ranganathan este câștigătorul a două premii Bafta, în 2020 și 2021, iar acum lucrează la o producție pentru BBC 2. Câteva secvențe din noul documentar vor fi filmate în Palatul Parlamentului, după ce britanicii au solicitat acces la câteva dintre săli pentru a fi prezente în The Misadventures of Romesh Ranganathan.

Dincolo de faptul că va fi filmată în România, emisiunea se pare că are un scop educativ și, cu un pic de noroc, va desființa câteva dintre stereotipurile despre români, mai ales cele formate în mentalul colectiv britanic. Șanse să reușească acest lucru sunt destul de mari, având în vedere că fiecare episod al show-ului este vizionat de peste două milioane de oameni. Ajută și faptul că serialul documentar s-a bucurat anul trecut de premiul British Academy Television pentru cele mai bune imagini.

În trecut, serialul a mai tratat locații din Albania, Bosnia, Canada, Columbia, Etiopia, Haiti și Mongolia. În toate acestea, a arătat că ”stereotipurile care persistă cu privire la teritoriile respective pot fi exagerată.” În mod evident, gazda va face un efort pentru a-ți arăta și motivele pentru care merită să calci în țări ca România, deși s-ar putea să nu fie prima țară pe lista ta de destinații turistice, mai ales dacă ești dintr-o țară străină.