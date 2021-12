REVIEW Huawei MateBook 14s – cam așa ar trebui să fie un laptop de business în 2021

Te joci zece minute pe Huawei MateBook 14s și îți dai seama care sunt rezultatele unei combinații perfecte între performanță, design și calitate a construcției. Acesta este un sistem ultraportabil pentru care merită să faci economie.

Odată cu trecerea anilor, în acest domeniu, îți trec foarte multe sisteme ultraportabile prin mână. De cele mai multe ori, această referință se traduce prin faptul că te bucuri de un sistem relativ ușor, cu o autonomie mare și câteva compromisuri de performanță. Practic, dai ceva la schimb pentru faptul că îți strecori laptopul în ghiozdan și nu-l simți în deplasare. Ești gata de muncă în doar câteva secunde în tren, în avion sau la birou, cu condiția să nu faci editare video sau să ai niște pretenții modeste pe partea de gaming.

Rândurile de mai sus descriau însă realitatea de acum câțiva ani. Între timp, situația s-a schimbat radical în domeniul laptopurilor de top, ușoare, finuțe și cât se poate de trainice. Compromisurile nu doar că lipsesc cu desăvârșire când banii nu sunt o problemă, dar primești în schimb un sistem de care ești mândru, atât azi, cât și peste trei, patru sau chiar cinci ani. Huawei MateBook 14s este un astfel de notebook care vine la pachet cu toate indiciile că nu te va lăsa la greu. Mai mult decât atât, te va ajuta să fii cât se poate de eficient. Va ține pasul cu gândurile și acțiunile tare indiferent dacă îți place să tastezi repede sau să te plimbi cu degetele pe touchpad-ul generos sau panoul sensibil la atingere.

REVIEW Huawei MateBook 14s – construcție și specificații tehnice

Din momentul în care l-ai scos din cutie, acest laptop are mari șanse să te entuziasmeze datorită construcției metalice. Pare să fie realizat integral dintr-un aliaj de aluminiu și, deși am avut ocazia să testez versiunea Space Gray, mai există și o iterație Spruce Green, pentru cei care caută un pic mai multă culoare în viața lor. Noul MateBook 14s de la Huawei pare scump și, chiar dacă acest detaliu este destul de dificil de justificat în cuvinte, când îl iei în mână, înțelegi la ce mă refer.

Micuțul de 1,43 kilograme se ascunde într-o carcasă de 313,82mm x 229,76 x 16,7mm. Alimentarea se realizează printr-un încărcător de 90W inclus în cutie folosind un cablu USB Type-C detașabil. Acest detaliu mi se pare destul de important, deoarece te ajută să-ți încarci și telefonul tău din ultimii ani cu același conector și nu mai ai nevoie de două încărcătoare în deplasare.

La capitolul conectică, pentru că vorbim de USB-C la încărcare, este irelevant în care dintre cele două porturi din stânga introduci cablul, laptopul tău se va încărca la fel de repede. Pe partea dreaptă ai un USB 3.2 Gen1, dar mai important decât atât este că ambele porturi Type-C funcționează ca ieșiri video cu un monitor compatibil. Pentru amatorii de porturi tradiționale, există și un HDMI de ultimă generație. O ieșire audio stereo de 3,5mm care funcționează și ca intrare de microfon este de asemenea inclusă.

Pe partea de comunicații wireless, pentru câști, mouse sau tastatură poți folosi conexiunea Bluetooth 5.1. Accesul la internet wireless ar trebui să fie foarte rapid, chiar și pe distanță lungă, datorită compatibilității cu IEEE 801.11ax sau Wi-Fi 6 2 x 2 MIMO, pe lângă standardele mai vechi, b/g/n/ac.

Performanța brută este dată de un procesor Intel Core i5-11300H de ultimă generație, pe arhitectură Tiger Lake, certificat Intel EVO, care lucrează în tandem cu 16GB LPDDR4x Dual Channel cu un SSD de ultimă generație de 512GB de la Samsung de tip NVMe pe PCI Express. Acest pachet se reflectă într-o performanță deosebită pe care o voi detalia mai jos. Opțional, poți face saltul și la un terabyte de spațiu împreună cu un Intel Core i7-11370. Chipsetul grafic, în ambele configurații, este Intel Iris Xe, cea mai recentă tentativă a celor de la Intel de a concura cu AMD și NVIDIA.

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale întregii ecuații și, în opinia mea, particularitatea care justifică o un procent semnificativ din prețul premium de achiziție este panoul care vine la pachet cu fiecare Huawei MateBook 14s. Cu o diagonală de 14,2 inci și o ramă infimă, acesta are un raport de aspect de 3:2 și o rezoluție nativă de 2560 x 1680 pixeli cu o densitate de 213pp. Practic, ai o suprafață de lucru semnificativ mai mare decât în cazul unui laptopul cu ecran 16:9. Puterea luminoasă maximă este de 400 niți, mai mult decât suficient pentru a-ți desfășura activitatea în lumină naturală.

Contrastul nativ este de 1500:1, unghiurile de vizibilitate sunt impecabile atât din laterale, cât și de sus în jos, fără fluctuații de luminozitate sau intensitate cromatică. Nu trebuie omis nici faptul că acesta este sensibil la atingere și multi-touch, procesează până 10 atingeri diferite simultan. Deoarece telefoanele din ultimii ani ne-au obișnuit cu ecrane dotate cu o rată sporită de reîmprospătare, noul MateBook are un panou de 90Hz care te ajută să-ți vezi întregul flux de lucru cu alți ochi, pe lângă divertismentul care arată semnificativ mai bine. Animațiile sunt mai fluide, tranzițiile, efectele de interfață, totul pare mai rapid datorită ratei de refresh peste medie.

Ca bonus, este certificat TUV pentru ”lumină albastră” scăzută, ca să nu afecteze secreția de melatonină (hormonului somnului), când îți petreci serile în fața ecranului. Ca o notă de subsol importantă, dacă ai nevoie de mai multă autonomie decât de animații fluide, poți sări de la 90Hz rată de reîmprospătare la 60Hz prin apăsarea simultană a tastelor FN+R. În partea de sus a ecranului, discretă, este o cameră HD 720p pentru videoconferințe, iar având în vedere cele patru difuzoare și patru microfoane incorporate, poți fi sigur că te vezi și te auzi impecabil în sesiunile tale de Zoom.

REVIEW Huawei MateBook 14s – performanță

Înainte să trec la rezultate testelor, merită să încep cu tastatura, poate cel mai important aspect pentru mine când vine vorba de achiziția unui laptop. În cazul noulul MateBook, aceasta este optimizată pentru performanță, precizie și confort. Cu o cursă de 1,5mm la apăsare și o spațialitate generoasă între taste, este greu să greșești. Cu toate acestea, este surprinzător de silențioasă, fără să taie din satisfacție unei sesiuni intense de tehnoredactare. Ca orice notebook care se respectă din această plajă de preț, tastatura este retro iluminată și include trei niveluri de intensitate luminoasă pentru a-ți alege puterea potrivită pentru tine, în funcție de momentul zilei. Dacă ar fi să-i fac un mic reproș, m-ar fi entuziasmat mult ca tasta Enter să fie pe două rânduri, în loc de unul singur.

Experiența audio este o altă particularitate care îți poate strica toată bucuria de a folosi un laptop cum se cuvine, iar în cazul Huawei MateBook 14s nu dezamăgește. În mod autentic, mi se pare că se aude cam cel mai bine dintre toate sistemele portabile pe care le-am testat în ultimii ani. Are patru difuzoare în total, înalte care te gâdilă plăcut și un bas surprinzător care se resimte în întreaga carcasă fără interferențe, scâncete sau gâjâituri, chiar și la volum maxim. În materialele de marketing, se menționează o experiență audio surround. Nu știu dacă aș numi-o chiar așa, având în vedere că discutăm de un laptop de 14 inci, dar are o spațialitate complet nenaturală, în cel mai bun mod cu putință. Îți umple un dormitor cu un sunet plăcut, de înaltă calitate și, dacă nu ai ști, nu pare să vină de la un ultraportabil, iar acesta este cel mai mare compliment pe care i-l poți aduce.

În ceea ce privește performanța reală a întregului pachet, pe aceasta am testat-o cu mai multe benchmark-uri, precum Cinebench, 3DMark, PCMark, Geekbench sau Crystal DiskMark. Până acolo, însă, autonomia este demnă de toate laudele. În teorie, discutăm de o un acumulator litiu-polimer cu o capacitate de 60Wh care se încarcă rapid la 90W. În practică, am făcut un test cu o pagină foarte lungă de Wikipedia, cea cu Al Doilea Război Mondial, pe care am reîncărcat-o automat cu ajutorul aplicației web Refresh This la fiecare 30 de secunde, cu scopul de a obține rezultate comparabile și de a simula cât se poate de bine o experiență de navigare uzuală.

În final, am obținut 13 ore și 30 de minute departe de priză. Pentru o lungă perioadă de timp, cu mici variații, am pierdut cam 7% din baterie în fiecare oră. Valoarea este cu mult peste media din piață și reprezintă rezultatul atât al efortului Huawei pe partea de baterie, dar și al Intel cu a sa platformă EVO. Cu alte cuvinte, procesorul și placa video își reduc semnificativ performanța când aceasta nu este necesară pentru a-ți spori autonomia și niciodată nu a fost mai benefic și mai evident acest efort ca în 2021.

Toate testele de performanță hardware le-am făcut pe Windows 11 Home, cu profilul High Performance activat. Astfel, în PC Mark am obținut un scor de 4937 de puncte pe care îl poți vedea defalcat mai sus pe categorii. Per ansamblu, acest test confirmă că ai în mâna ta un sistem foarte bun și pentru editare foto sau video, nu doar muncă de birou.

În Cinebench R23 am obținut 5711 în testul multi-core și 1405 puncte în testul single-core cu ajutorul procesorului Intel Core i5-11300 cu 4 nuclee și 8 fluxuri de activitate (thread-uri), cu o frecvență maximă de lucru de 4,4GHz în Turbo și 3,1GHz standard. În Geekbench 5.4.3, scorurile au fost similare, 5579 puncte în testul Multi-Core și 1425 de puncte în testul Single Core. Pe partea de OpenCL, același benchmark mi-a generat un scor de 15460 de puncte.

Interesant sau, mai degrabă, spectaculos a fost și rezultatul testului de performanță asupra SSD-ului Samsung. Am obținut 3390MB/s la scriere și 2993MB/s la citire. Cu aceste valori, orice program sau joc îți pornește instant, orice fișier se deschide în timp real, iar Windows-ul nu are nevoie de mai mult de câteva secunde pentru a-ți permite să te apuci de treabă.

În mod previzibil, acesta nu este un laptop de gaming și nici nu-și propune, dar am rulat un 3DMark pentru a vedea cât de capabil este IGP-ul Intel Iris Xe. În Time Spy am obținut 1582 de puncte, iar în Fire Strike Extreme, a sărit până la 2124 de puncte. Cu aceste valori, poți să te joci fără emoții Fortnite sau CS:GO în condiții optime și, dacă nu ai foarte mari pretenții la capitolul detalii grafice, până și GTA V se comportă surprinzător de bine.

REVIEW Huawei MateBook 14s – ecosistemul Huawei Share

La fel cum face și Apple cu alte sale iPhone-uri, iPad-uri, AirPods-uri și Macbook-uri, în cazul în care ești prins în ecosistemul gadgeturilor Huawei, acestea se vor reflecta într-o serie de beneficii suplimentare când le ții în preajma laptopului prezentat mai sus. Dacă deschizi carcasa unor perechi de căști FreeBuds lângă MateBook 14s, vei avea imediat posibilitatea să le împerechezi instant, fără clickuri suplimentare. Dacă vrei să-ți transferi fișiere de pe laptop pe telefon sau invers, din nou, lucrurile merg ca unse, prin intermediul Huawei Share.

Cea mai impresionantă interacțiune are însă loc între MateBook 14s și o tabletă de generație nouă, ca MatePad Pro 12.6. Aceasta din urmă poate funcționa ca un ecran suplimentar pentru laptop. Poți muta ferestre pe ea, videoconferințe pe Zoom sau Microsoft Teams. Dacă ai și un stylus la tabletă, ai în permanență un studio de creație cu tine pentru a-ți aduce cât mai repede ideile de pe un ecran mai mic pe ecranul notebook-ului. Fotografii, documente, notițe, toate pot fi transferate de pe laptopul cu Windows pe tableta cu HarmonyOS 2 sau mai nou. Este o idee drăguță și utilă, cu condiția să fii fan Huawei până la capăt și să nu te rezumi la laptop.

REVIEW Huawei MateBook 14S – concluzii

În cele câteva zile în care m-am jucat cu Huawei Matebook 14s, laptopul mi-a lăsat o impresie foarte plăcută și, cel mai important, a făcut o treabă foarte bună în a-și justifica prețul. Ca referință, la ora actuală, configurația testată de mine se poate achiziționa la 6500 de lei prin intermediul magazinului virtual al companiei. Există și o promoție pentru o perioadă limitată de timp, iar în același preț primești pe lângă frumosul ultraportabil și o boxă Huawei Sound, un ghiozdan Huawei, un mouse Huawei Swift și garanție extinsă pentru extra 12 luni. Practic, ai un beneficiu financiar suplimentar de aproximativ 1300 lei.

Huawei a făcut treabă remarcabilă cu noul MateBook 14S. Este genul de ultraportabil care se poate lupta de la egal la egal cu un MacBook Pro de 13 inci sau un Dell XPS 13, vârfurile pe această zonă a ultraportabilelor de top. Are o conectică generoasă care te scapă de nevoia unor adaptoare, dar include și cele mai recente standarde de comunicații, ca nu cumva să faci vreun compromis. Poate mi-aș fi dorit să fie un pic mai ușor, dar și MacBook-ul menționat mai sus se încadrează în 1,4 kilograme. Nu de alta, dar o asemenea performanță are nevoie de o construcție solidă pentru a disipa căldura într-o manieră eficientă și pentru a-ți da sentimentul acela de anduranță pe care îl asociezi cu un gadget mai greuț.