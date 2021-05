Record de neegalat: acest telefon se încarcă 100% în doar 8 minute. Cine are tehnologia uimitoare

Tehnologia a evoluat puternic în ultimii ani, iar activitățile care, de regulă, îți ocupau foarte mult din timp sunt gata acum în câteva minute. Acest model de telefon se încarcă total în doar 8 minute, un nou record.

Marii producători de telefoane au tot venit cu funcții noi în ultimii ani, iar marea bătălie a fost pe zona foto-video. Doar că nu a fost ignorat nici timpul de încărcare, motiv pentru care au tot apărut încărcătoare tot mai rapide. Dar Xiaomi e gata să doboare orice record.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021