Noile telefoane ieftine de la Samsung au trei caracteristici care chiar le fac remarcabile

Din 17 martie, Samsung are trei telefoane noi și ieftine. Sau cel puțin mai ieftine decât cele din seria Galaxy S21. Și, din fericire, ai caracteristici pe care le găseai până acum pe modele mai scumpe.

Samsung a anunțat lansarea a trei noi modele: Galaxy A52, A52 5G și A72. Diferența dintre primele două nu stă doar în conectivitatea 5G.

Samsung Galaxy A52 are un ecran de 6,5 inci Full HD+, baterie de 4.500 mAh (încărcător de 15 wați în cutie), dar și patru camere foto dispuse astfel: una de 5 megapixeli macro, una de 12 MP ultrawide, una de 64 MP principală și una de 32 MP pentru selfie. Mai există pe spate și un senzor de adâncime (5 MP).

Ecranul este însă unul cu 90 Hz rată de refresh. Da, Samsung a făcut, în sfârșit, pasul către așa ceva și pe telefoanele mai ieftine.

În cazul A52 5G, telefonul are în plus ecranul cu 120 Hz rată de refresh. Altfel, e la fel (și, da, are 5G).

În cazul A72, cum poate ți-ai dat seama, dimensiunile sunt diferite. Telefonul are ecran de 6,7 inci Full HD+, 90 Hz rată de refresh, baterie de 5.000 mAh, dar și suportă încărcare de 25 wați. Camerele sunt așa: 5 MP macro, 12 MP ultrawide, 64 MP wide (principală) si una de 8 MP pentru zoom (3x zoom optic). Cea de selfie rămâne de 32 MP.

În ceea ce privește stocarea, toate trei au 128 GB (6 GB memorie RAM) sau 256 GB (8 GB memorie RAM) și suportă card microSD de până la 1 TB. Și, da, toate au jack de 3,5 mm pentru căști.

Cea mai bună serie Galaxy A de la Samsung

Cu aceste două modele, A52 și A72, Samsung aduce caracteristici premium pe telefoane mai ieftine (de două ori mai ieftine, în medie) față de seria Galaxy S. Există rezistență la apă (IP67), sunet Dolby Atmos, procesoare bune și baterii generoase.

Unde „se simte” prețul e la construcție: spatele e din plastic, dar modulul foto-video e integrat ceva mai bine decât până acum, iar marginile ecranului sunt destul de mari. Sigur, acestea nu influențează cu nimic funcționarea, ceea ce-i bine.

Samsung Galaxy A52 (sau A52 5G, dacă vom avea și noi o acoperire 5G ceva mai bună) e cam cea mai bună alegere. Oferă stabilizare optică pe cameră (o premieră pentru serie, dar și A72 are), e rezistent la apă și preia numeroase opțiuni de la seria premium (inclusiv Single Take în aplicația camerei foto).

Și vin prețurile: 350 euro pentru A52 (versiunea cu 128 GB), 430 euro (A52 5G) și 450 euro pentru A72. Practic, între 1.700 și 2.200 lei îți iei un telefon care are cam 80% din ce are un telefon premium.

Personal, după ce le-am văzut, aș recomanda așa: Samsung Galaxy A52 5G (datorită ratei de refresh mai mare și conectivității 5G) cu 256 GB (să n-ai griji pe viitor). Am lăudat A51 în 2020, iar în 2021 are un succesor și mai bun. A72 poate fi luat în calcul dacă vrei un ecran mai mare, dar nu-i cu mult mai mare.

