Legătura fascinantă dintre mineritul de Bitcoin și energia geotermală

El Salvador a devenit recent prima națiune din lume care este pe cale să adopte criptomoneda Bitcoin ca monedă oficială.

Măsura ar face ca națiunea din America Centrală să fie prima din lume care acceptă în mod formal criptomonedele ca fiind bani legali.

Acum, președintele țării, Nayib Bukele, are un plan pentru a-și realiza visurile criptografice: “mineritul” criptomonedelor alimentat de vulcani. Este încă o veste importantă pentru o țară care a ales să parieze totul pe moneda digitală extrem de volatilă.

Într-un anunț pe Twitter, Bukele a spus că l-a instruit pe președintele companiei de stat geotermice electrice LaGeoSV să înceapă să elaboreze planuri pentru instalațiile miniere de bitcoin care utilizează energie geotermală.

Președintele El Salvador a susținut că ar fi o alternativă mult mai ecologică, folosind „foarte ieftin, 100% curat, 100% regenerabil, cu zero emisii de energie din vulcanii noștri”.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos ?

This is going to evolve fast! ?? pic.twitter.com/1316DV4YwT

— Nayib Bukele ?? (@nayibbukele) June 9, 2021