Inventatoarea tehnologiei mRNA, despre eficacitatea vaccinurilor și conspirații: cine este Katalin Karikó

Katalin Karikó are 65 de ani și este una dintre femeile care și-a dedicat peste 40 de ani din viață pentru a ajuta la descoperirile de care ne bucurăm în prezent, la scară globală, inclusiv tehnologia mRNA din vaccinurile Pfizer și Moderna.

Numele ei s-ar putea să nu-ți spună nimic, dar piața vaccinurilor împotriva noului coronavirus ar fi arătat cu totul altfel dacă nu ar fi existat Katalin Karikó. În prezent, este este vicepreședinte senior la BioNTech, compania germană de biotehnologie cu care Pfizer a colaborat la dezvoltarea primului vaccin împotriva noului coronavirus. Tot munca ei în domeniul mRNA a facilitat dezvoltarea vaccinului Moderna.

Deși mulți oameni sunt de părere că această tehnologie a apărut din neant, iar vaccinurile cu mRNA au apărut și au fost testate prea repede, realitatea este un pic mai complexă. Karikó a descoperit în 2005 o modalitate de a configura mesagerul ARN (mRNA) – o moleculă care demarează producerea de proteine – astfel încât acesta să treacă nedetectat de sistemul natural de apărare al corpului. De atunci și până în prezent, ea și-a perfectat munca astfel încât vaccinul să nu aducă niciun impact negativ asupra corpului.

În urmă cu câteva zile, Katalin Karikó a participat la un webinar organizat de Parlamentul European cu ocazia Zilei Internaționale a Femei. În acel context, a răspuns la mai multe întrebări, unele dintre ele venind de la redactorii Hotnews.

Pe marginea eficienței vaccinului BioNTech / Pfizer pe termen lung, Katalin este optimistă, dar a spus clar. „Nu am un bol de cristal și nu pot spune că vaccinul e bun un an sau cinci. Pe măsură ce trece timpul vom vedea, deoarece încă nu a trecut un an de la primii oameni vaccinați. Pot spune că vaccinul este bun și eficient, așa că trebuie să așteptăm, deoarece nu putem accelera timpul”, spune Katalin.

Nu este exclusă nici posibilitatea introducerii unei doze suplimentare de vaccin, dar acest lucru îl vom afla în timp. „Vom vedea. Dacă cei vaccinați nu se infectează, nu vom avea nevoie de o altă doză. E atât de simplu”, a spus cercetătoarea. „Trebuie să acționăm și să vedem, nu să așteptăm și să vedem. Avem și o mare experiență cu gripa, iar asta ne va ajuta să ne adaptăm. Așa că nu suntem complet naivi și sperăm ca experiența dobândită ne ajută și suntem optimiști de tot ceea ce oamenii de știință și companiile au realizat până acum. Ceva ce nu se credea posibil în urmă cu un an.”, a adăugat biochimista.

În ceea ce privește conspirațiile care au circulat în presă, cea care a deranjat-o pe Katalin Karikó are legătură cu un studiu care a apărut la începutul acestei săptămâni legat de eficiența vaccinului la obezi. ”Nu este adevărat, deoarece studiul a fost prea mic pentru a spune faptul că oamenii care suferă de obezitate nu se pot vaccina”, a concluzionat cercetătoarea.