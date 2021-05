Decizia care schimbă complet mâncarea: alimentul „secret” prin care Europa vrea să oprească foametea

Felul în care alimentația a funcționat până acum se va schimba. Semnele pentru așa ceva sunt deja aici, cu carne artificială și alimente care să le înlocuiască pe cele clasice. Așa e cazul și cu decizia luată la nivelul Uniunii Europene.

Pe 4 mai, statele membre au aprobat o propunere a Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de făină galbeni uscați ca aliment nou. Practic, în premieră, vorbim de-o insectă drept aliment, după ce am văzut așa ceva în Asia, iar până acum era doar la nivel de cercetare.

Această primă autorizare de introducere a insectelor pe piața UE ca alimente noi are loc în urma unei evaluări științifice efectuate de EFSA. Noul aliment se poate consuma ca gustare, sub formă de insecte uscate întregi, sau ca ingredient al unor produse alimentare, de exemplu sub formă de pudră în produse proteice, biscuiți sau produse pe bază de aluat, notează Comisia Europeană.

Strategia „De la fermă la consumator” identifică insectele ca sursă alternativă de proteine care poate sprijini tranziția UE către un sistem alimentar mai durabil. Milioane de oameni consumă deja zilnic insecte.

Conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), insectele sunt o sursă alimentară sănătoasă și foarte nutritivă, cu un conținut ridicat de grăsimi, proteine, vitamine, fibre și minerale. Decizia oficială a Comisiei va fi adoptată în săptămânile următoare.

Alimentele alternative în încercarea de-a evita foametea

O teamă mai mult sau mai puțin frecventă e că actualul ritm de consum al resurselor va duce la epuizarea acestora și chiar foamete. Astfel, resursele alternativele, printre care și insectele, sunt văzute drept o posibilă salvare.

Până acum s-a experimentat pe două direcții principale: carne artificială creată în laborator și legume transformate în carne. Sigur, în ultimul caz e mult spus că se apropie de carne, dar pot înlocui un burger, de exemplu. Încă nu există un înlocuitor fezabil pentru pește, dar e posibil să vorbim, în câteva decenii, de alt fel de alimente față de cele din prezent.