Dacia Spring, testată: cât de bună este mașina electrică românească, de fapt

Primele modele Dacia Spring au ajuns la unii dintre clienții din Europa. Prima electrică a producătorului de la Mioveni a fost testată de germani.

Constructorul autohton a început să facă primele livrări de Dacia Spring pe piața europeană. Mașina a ajuns în special la dealeri, dar și la companii de car-sharing, interesate să aducă în gama lor și prima electrică produsă de Dacia.

Mașina se fabrică în China, motiv pentru care a durat ceva până a ajuns și în Europa. Între timp, însă, cei care s-au urcat la volanul Spring au publicat și câteva recenzii. Una dintre ele vine din Germania.

Dacia Spring, testată

Electromobilitate la un preț mai mult decât accesibil – asta promite Dacia cu prima sa electrică, scriu germanii de la moz.de.

Ei amintesc de faptul că modelul e echipat cu o baterie litiu-ion cu o capacitate de 27,4 kW / h. Motorul în sine are 44 CP și generează un cuplu de 125 Nm. Germanii notează că nu e vorba de o mașină puternică. Are nevoie, spre exemplu, de 19 secunde pentru a sprinta de la zero la 100 km / h chiar și fără programul Eco.

Bateria are o garanție de opt ani sau 120.000 de kilometri, în funcție de situație.

Din punct de vedere vizual, seamănă puternic cu Sandero, cred germanii. Așadar, Spring se poate bucura și de avantajele unei gărzi la sol ridicate și o atitudine robustă, în ciuda dimensiunilor mici. Este, până la urmă, unul dintre cele mai mici SUV-uri pe care le poți cumpăra la ora actuală.

Totuși, Spring oferă o cantitate enormă de spațiu pentru o mașină mică – cel puțin în partea din față. În spate, însă, nu prea e loc pentru pasageri mai solizi. Vitezometrul și ecranul central sunt poziționate clasic, digitale și ușor de citit.

Portbagajul ocupă 290 de litri în configurația standard, dar dacă se rabatează scaunele din spate, atunci capacitatea urcă până la maximum 1100 litri.

O mașină de oraș

Mașina are o lungime de doar 3,73 metri, ceea ce o face extrem de potrivită pentru orașele aglomerate. Te poți strecura cam oriunde cu ea.

Pe de altă parte, nu poți să ignori prețul. Spring e, practic, cea mai ieftină mașină de pe piața din Germania, cu un preț de pornire de doar 20.490 de euro. Dacă se în calcul și subvenția oferită de stat, atunci se poate cumpărat cu un preț sub 11.000 de euro.

Pentru varianta “Comfort Plus”, prețul se duce la 12.220 de euro, aplicând subvenția oferită de statul german.

Mai multe detalii despre Dacia Spring vor veni, cu siguranță, în următoarea perioadă. Livrările pentru piața din România vor începe în luna septembrie și, mai mult ca sigur, atunci o vei observa și pe străzi.