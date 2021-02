Cum îți măsori obsesia pentru PlayStation: câte ore te-ai jucat în 2020, ce jocuri și ce realizări ai avut

La fel cum Google știe tot ce cauți pe internet, Sony știe cum îți folosești consola PlayStation, ce jocuri te joci și cât timp ai stat cu controllerul în mână.

Statisticile sunt fascinante, mai ales când se referă la persoana ta, sunt derivate din hobby-urile ta și te ajută să înțelegi dacă ai sau nu o problemă. Din acest motiv, cei de la Sony s-au gândit să creeze un instrument online care îți agreghează performanțele tale pe consolele Sony din ultimul an. Au făcut a fel și în anul trecut, iar mecanismul din spate este cât se poate de simplu.

Intitulat PlayStation Wrap Up, noul micro-site al Sony este disponibil la această adresă web. După ce l-ai accesat, ești nevoit să te autentifici cu numele de utilizator și parola ta aferente contului PlayStation, același pe care îl folosești pe consolele companiei sau pentru a cumpăra jocuri din PlayStation Store.

În secunda doi, îți vor fi servite statistici precum cele de mai jos. După cum se vede, nu sunt un jucător avid de PlayStation. În întregul an 2020, am dedicat 27 de ore seriei de jocuri Uncharted, de la 1 la 3, agregate în Uncharted The Nathan Drake Collection. The Last of Us Remastered s-a jucat fratele meu când i-am dat consola, iar eu m-am mai jucat Ghost of Tsushima câteva ore pentru că am avut de scris un material pe care îl găsești la această adresă.

În total, pe parcursul celor 12 luni demult apuse, am încercat 8 jocuri pe PlayStation. Este important de reținut că statisticile incorporează atât performanța ta pe PlayStation 4, cât și pe PS5, dacă ești suficient de noroc să fi pus mâna pe una dintre consolele next-gen de la Sony. Poți vedea cât te-ai jucat online sau offline, cât te-ai jucat în medie pe zi și nu numai. Ca un detaliu drăguț, în același loc, poți vedea statistici globale referitoare la anul trecut. De exemplu, utilizatorii de PlayStation s-au jucat 200 de milioane de ore în The Last of Us Part II în 2020.