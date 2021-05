Ce faci dacă nu pornește PlayStation 5, cum activezi Safe Mode și rezolvi toate problemele

Mi s-a întâmplat o singură dată, dar dacă pornești consola PlayStation 5 și rămâi cu ecranul negru, ar fi bine să știi care sunt soluțiile pe care le ai la dispoziție. Dacă apelezi la Safe Mode, sunt șanse foarte mari să rezolvi majoritatea problemelor.

În urmă cu aproximativ o săptămână, am pornit consola PS5, pe ecran s-a văzut pentru câteva momente sigla cu PS, dar nu a trecut mai departe. Imaginea a rămas neagră. Am scos-o din priză, am băgat-o din nou, am scos cablul HDMI l-am băgat din nou și nu s-a schimbat nimic.

Deși nu știu nici acum ce s-a întâmplat de fapt, important este că am rezolvat problema cu opțiunile din Safe Mode, fără să apelez la vreo linie de suport sau să trimit consola în garanție. Acesta este un mod rudimentar de a porni consola, fără să te poți juca, de exemplu. Dintr-un punct de vedere, este precum Safe Mode la Windows. Te ajută să diagnostichezi o situație și să faci câteva experimente în speranța că vei putea să revii la gaming.

Pentru a intra în Safe Mode pe PlayStation 5, închide consola. Dacă nu o poți face din meniul ei, ține apăsat mai mult de trei secunde pe butonul de power din față. Așteaptă să nu mai scoată niciun zgomot, să nu mai aibă niciun led de activitate aprins. Ține apăsat pe power aproximativ 7-8 secunde, până vei auzi cel de-al doilea bip. Ecranul va rămâne negru. Este normal. Conectează controllerul cu ajutorul cablului USB C inclus în pachet. Apasă pe butonul PS de pe gamepad și, în doar câteva secunde, ar trebui să vezi ecranul de mai jos.

De aici, poți reporni consola – Restart PS, poți schimba rezoluția – Change Video Output, poți actualiza sistemul de operare online sau cu un firmware descărcat de pe site-ul Sony și copiat pe un stick USB Fat32 în folderul Update dintr-un alt director intitulat PS5 – Update System Software. Poți restaura setările consolei fără să pierzi nicio informație – Restore Default Settings.

Poți reset baza de date cu jocurile instalate dacă acestea îți fac probleme sau refuză să se mai încarce – Rebuild Database. Ca referință, acest proces poate dura și câteva ore. Poți reseta consola PS5 la setările din fabrică. În cazul meu, doar asta a funcționat pentru ca PlayStation-ul să mai funcționeze în parametri normali. Nu în ultimul rând, poți reinstala sistemul de operare de la zero de pe un stick USB, o operațiune diferită de cea de mai sus, care implică să descarci firmware-ul complet original de la această adresă, după ce ai ales PS5 Console Reinstallation File și l-ai copiat pe un stick FAT32 într-un folder Update din interiorul unui director PS5.

Una peste alta, dacă ai un PlayStation 5, sunt șanse mari ca aceste informații de mai sus să te ajute să nu ajungi cu consola în service.