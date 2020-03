Zoom: 10 trucuri esențiale despre cum să folosești la maximum înlocuitorul de Skype

Zoom este unul dintre cele mai folosite instrumente pentru cei care lucrează de acasă în această perioadă, iar aceste trucuri ți-ar putea fi utile și ție.

Pe timp de pandemie, angajații care au posibilitatea și-au mutat biroul acasă. Dar de aici vin și câteva piedici. Cea mai importantă se rezumă la comunicarea cu colegii de la lucru, care se poate dovedi dificilă în această perioadă. În acest sens, mulți au început să folosească serviciile oferite de Zoom.

Dacă nu l-ai mai folosit până acum, am identificat câteva trucuri care sigur te vor ajuta.

10 trucuri esențiale despre cum să folosești Zoom

Aplicarea unui fundal

Această opțiune îți permite să modifici fundalul care se vede în spatele tău și să-l setezi să arate complet diferit. În esență, funcționează ca un soi de green screen. Pentru a folosi opțiunea, apasă butonul de Setări, apoi opțiunea Virtual Background. Pentru a selecta unul care nu se află pe lista implicită, apasă semnul + de lângă Choose Virtual Background.

Înregistrarea sesiunilor

Dacă vrei să ai acces și mai târziu la ședintețele pe care le ții pe Zoom, ai opțiunea să le înregistrezi pe acestea, însă doar pe conturile Premium. Pentru activare, trebuie întâi să mergi la pe site și să te loghezi. Apoi apasă opțiunea Recordings > Cloud Recordings. Apoi, la începutul ședinței nu uita să apeși Record, apoi Record to the Cloud.

Partajarea ecranului

Pentru a comunica mai ușor cu colegii, e utilă și partajarea ecranului, pentru a arăta mai ușor la ce lucrezi pe dispozitivul tău. Pentru activare, apasă Setări > Share Screen > Enter Full Screen When a Participant Shares a Screen sau Side-by-Side mode.

Modificarea aspectului tău

În cazul în care vrei să arăți un pic mai bine într-o ședință, Zoom are o opțiune asemănătoare cu modul de înfrumusețare de pe camera telefonului tău, care-ți netezește pielea și îndepărtează eventualele cearcăne. Poți activa opțiunea din Setări > Video > My Video > Touch Up My Appearance.

Programarea unor întâlniri recurente

Pentru întâlniri săptămânale sau zilnice, poți programa ca acestea să se creeze automat. Din meniul My Meetings selectează Schedule a Meeting, apoi bifează opțiunea Recurring meeting și modifică, după preferințe.

Crearea unor camere de chat secundare

Programul îți permite să creezi dintr-o ședință mai amplă, camere de chat secundare pentru persoanele care primesc un task și trebuie să discute separat despre acesta. Conectează-te pe site > Setări > Meeting > activează opțiunea Breakout Room.

Oprirea microfonului și a camerei

În cazul în care vrei camicrofonul și camera dispozitivului tău să fie dezactivate atunci când intri într-o ședință, Zoom te lasă să faci asta. Pentru a seta ca microfonul tău să fie pe mut la începutul fiecărei sesiuni, apasă săgeata din dreptul acestuia, mergi la Audio Settings și apoi selectează Mute microphone when joining a meeting.

Pentru cameră, procesul este la fel: apasă săgeata din dreptul camerei, mergi la Video Settings și apoi selectează Turn off my video when joining a meeting.

Crearea de adnotări

După partajarea ecranului, este posibilă și crearea de adnotări direct pe ecranul dispozitivelor. În esență, permite participanților să evidențieze, deseneze sau să scrie lucurile de pe ecran. Pentru a activa opțiunea în timpul partajării de ecran, selectează View Option > Annotate.

Copierea automată a link-ului de participare

Din meniul de setări Generale, selectează Copy invitation URL to clipboard once the meeting starts.

Scurtături utile: