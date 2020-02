UNTOLD aduce, în premieră în România, o trupă legendară

Pentru 2020, UNTOLD aduce un pic de nostalgie pe scena din Cluj. Organizatorii festivalului au confirmat o primă tranșă de artiști care vor participa la ediția de anul acesta.

UNTOLD a ajuns la ediția a șasea. De data asta, marchează încă o premieră cu trupa Pussycat Dolls. Aceasta va concerta, în premieră, în România. Festival îi va aduce pe cele 10 scene pe unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali ai momentului, dar și trupe legendare care s-au reunit și care fac sold out pe marile stadioane ale lumii.

Trupa The Pussycat Dolls s-a reunit la sfârșitul lui 2019. Până atunci a avut nouă ani de pauză. Acest moment a generat euforie în toată lumea, mai ales că au anunțat și lansarea unui single de revenire, intitulat „React”. Odată cu reunirea, are spectacole cu casa închisă. Motiv pentru care vor fi și la UNTOLD.

The Pussycat Dolls au avut 10 piese de Top 40 în UK’s Official Singles Chart, două dintre acestea au ajuns NO 1: “Don’t Cha” și “Stickwitu”, iar în Top 100 Girls Band Singles of the last 25 Years, un clasament întocmit de Official Charts, The Pussycat Dolls sunt prezente cu opt piese.

Cine mai vine la UNTOLD 2020?

La UNTOLD 2020, dacă ajungi, ai ocazia să-i mai vezi pe: Dj Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, David Guetta, The Script, Above and Beyond, Afrojack și Alesso. Lista e completată de Dj Snake, Steve Aoki, Lost Frequrencies, Paul Kalkbrenner și Tale of Us. Cirez D, Borgore și Dub FX vor fi, de asemenea, la UNTOLD 2020.

O surpriză e și Iggy Azalea. Vine din Australia, iar cu UNTOLD 2020 ajunge pentru prima dată în România.

A reușit să atragă atenția întregii lumi, în momentul în care a regizat două dintre videoclipurile pentru “Pussy” și “Two Times”, ajunse virale pe platforma YouTube. Iggy Azalea a fost recompensată cu două premii American Music Awards, trei Billboard Music Awards, un premiu MTV Video Music, People’s Choice Award, avănd și patru nominalizări la Grammy. Canalul de YouTube al artistei a acumulat 2,6 miliarde de vizualizări.