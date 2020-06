Telekom, practici abuzive? Ce acuzații grave aduc clienții la adresa operatorului

Telekom se află în centrul unui nou scandal, după ce mai mulți clienți atrag atenția unor posibile practici abuzive. Operatorul e acuzat că umflă pe ascuns facturile și, practic, trage cât poate de pe urma consumatorilor.

Telekom e unul dintre operatorii care oferă servicii în diverse zone de telecomunicații în România. Compania oferă servicii de internet, telefonie și cablu TV, dar ar apela la niște practici care pot fi puse sub semnul întrebării, potrivit Libertatea.

Concret, operatorul e acuzat de mai mulți clienți că umflă facturile pe ascuns, folosindu-se de anumite chichițe legislative. Trimit ofertele sub formă de notificare și dacă respectivul client nu le refuză oficial, atunci e încărcat automat cu noile servicii. Așa s-au trezit mai mulți consumatori cu servicii pe care nu le-au cerut, dar nici nu le-au refuzat oficial.

Au fost nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar într-un final.

Unul dintre clienții operatorului a povestit prin ce a trecut și cum s-a trezit că are de plătit mult mai mult decât ar fi crezut. El spune că avea trei abonamente pe propria firmă: unul cu internet și telefon fix și două mobile cu date. La un moment dat însă, s-a trezit că factura totală crește. A sunat la call center la Telekom, unde a aflat că acum beneficiază și de alte servicii pe lângă cele pe care le avea anterior. A întrebat cum este posibil acest lucru și i s-a spus că i-a fost trimisă o notificare prin poștă.

A mai aflat și că trebuia să refuze “oferta” dacă nu dorea serviciile suplimentare. Omul susține însă că nu a primit nici o notificare, deci nu avea cum să refuze.

“După discuții, am primit o ofertă de 20 de euro compensare pe factura următoare. Am decis însă că politica lor nu e una cinstită față de clienți și am cerut încheierea contractului”, spune clientul.