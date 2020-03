Scoob! s-a bucurat de ultimul trailer: când apare lung metrajul animat cu Scooby Doo

Scoob! este primul lung metraj animat 3D construit în jurul aventurilor lui Scooby-Doo și nu mai avem mult de așteptat până la lansare.

Dacă ai fost fan al animațiilor cu Scooby-Doo când erai mic, te vei bucura să afli că îndrăgitele personaje vor fi transpuse într-un lung metraj animat 3D, în spiritul producțiilor Pixar, doar că va fi realizat de Warner Bros. Mai sus, poți vedea ultimul trailer pentru iminenta producție.

Au trecut peste 50 de ani de când Hanna-Barbera a introdus publicului larg personajele din Scooby-Doo, pe Shaggy și restul echipei Mystery, Inc. Serialul inițial lansat în 1969 era intitulat Scooby-Doo, Where Are You!. Între timp, au mai fost create două lung metraje tradiționale, de tip live action scrise de James Gunn, câteva lung metraje de animație și nu numai.

Cu toate acestea, Sccob! este primul lung metraj animat menit pentru marile ecrane, unul care te perindă prin întreaga istorie a personajelor tale favorite. Nu este exclus ca acesta să dea startul unui întreg univers cinematografic Hanna-Barbera, dacă va fi un succes suficient de răsunător la box office.

Scoob! este regizat de Tony Cervone (Scooby-Doo! Mystery Incorporated) și se bazează pe un scenariu aparținând lui Adam Sztykiel, Jack C. Donaldson, Derek Elliott și Matt Lieberman. Filmul ne va arăta cum s-au cunoscut Scooby-Doo și prietenii lui, cum au fondat firma specializată pe rezolvarea misterelor. Aparent, va exista și parte importantă din lung metraj care va explora ”moștenirea secretă” a lui Scooby, dar nu este foarte clar ce înseamnă asta.

Primul teaser pentru film a apărut în luna noiembrie a anului trecut, dar nu ne spunea foarte multe despre poveste. Chiar și așa, puteam vedea un foarte tânăr Scooby și Shaggy, în momentul primei lor interacțiuni, înainte să devină adulți și să se întâlnească cu Blue Falcon. Scoob! va avea premiera pe 15 mai 2020 în cinematografele de pe întregul mapamond.