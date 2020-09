Soluția care ar putea curăța România de gunoaie, în special de cele din plastic

Aproximativ 96% dintre români sunt de acord cu implementarea sistemului garanţie-depozit pentru PET-uri, sticle şi doze de aluminiu, a precizat ministrul Mediului, Costel Alexe.

Sistemul de garanţie-depozit are la bază returnarea ambalajelor în mod voluntar de către cumpărători, garantată de un stimulent financiar: o sumă depozit achitată de consumator la cumpărarea produsului, inclusă în prețul produsului, şi recuperată la predarea ambalajului gol în centrele de colectare.

Rezultatele unui studiu Irsop arată că 81% dintre români consideră că garanţia pentru un ambalaj ar trebui să fie de 0,50 de bani.

Potrivit legislației, sistemul de garanție depozit trebuie implementat în România până în ianuarie 2021. Ministrul a precizat că Guvernul face eforturi pentru a emite actul normativ într-un termen cât mai scurt, pentru a evita o altă procedură de infringement referitoare la colectarea deșeurilor.

Reciclarea după sistemul garanție-depozit va cuprinde ambalajele din aluminiu, PET sau sticlă pentru băuturi. După estimările din 2009-2010, aproximativ 42% din deşeurile municipale abandonate erau ambalaje de băuturi din plastic, sticlă şi metal.

“A fost realizat un studiu de piaţă cu cei de la Irsop pe un eşantion naţional, iar astăzi, 96% din populaţia României este de acord cu implementarea acestui sistem garanţie-depozit pentru o mai bună colectare separată şi reciclare”, a afirmat Costel Alexe, într-o vizită la fabrica de reciclare a ambalajelor din sticlă GreenGlass Recycling, din Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov.

“Trebuie menţionat că, tot în acelaşi studiu, 81% dintre români consideră că garanţia pentru un ambalaj ar trebui să fie de 0,50 de bani. Astfel, vă garantez că România îşi va rezolva problema deşeurilor, cel puţin de ambalaje”, a adăugat acesta.

Ministrul Mediului a subliniat că dacă vor fi reciclate toate cantităţile de PET, doze sau sticlă, se va reuşi eliminarea de la groapă a deşeurilor biodegradabile, care înseamnă 50-55%, informează Green Report.

“În 2020, nicio comunitate nu doreşte să aibă groapa de gunoi în proximitatea locuinţei, cartierului sau localităţii în care locuieşte. În fiecare an, 6 miliarde de ambalaje intră în piaţă. Avem 6 milioane de tone de deşeuri menajere în fiecare an. Imaginaţi-vă că aici, în capitala României, cred că se generează 1,1 milioane de tone pe an”, a explicat ministrul.

“Dacă am reuşi să reciclăm toate aceste cantităţi de PET, doze sau sticlă, am reuşi să eliminăm de la groapă deşeurile biodegradabile, care înseamnă 50-55%. Am ajunge la aceste depozite ecologice de deşeuri cu cantităţi mult mai mici, care nu ar mai crea acest disconfort”, a adăugat Alexe.

Potrivit unui document realizat de USR, se estimează că în acest mod, în România ar fi reciclate și nu aruncate în natură peste 100.000 tone de astfel de ambalaje.

Pe lângă impactul pozitiv asupra mediului, sistemul ar genera, în mod direct și indirect, circa 2000-2200 locuri de muncă suplimentare cu salarii la nivelul mediu pe economie.