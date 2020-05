Ricky Gervais este unul dintre cei mai prolifici creatori de conținut de pe Netflix și tocmai a beneficiat de un nou contract cu gigantul în materie de streaming.

După succesul înregistrat cu primul și al doilea sezon de After Life, cei de la Netflix nu au așteptat foarte mult pentru a veni în întâmpinarea lui Gervais cu un contract pentru un al treilea sezon. După ce se va materializa, After Life va intra la capitolul excepții în cariera lui Gervais. Deși are multe sitcom-uri pe CV din poziția de creator, toate s-au rezumat la două sezoane, până la această oră.

Dacă After Life îți este străin, serialul gravitează în jurul vieții lui Tony, un bărbat depresiv care încearcă să față vieții după decesul soției sale. Serialul începe când personajul principal cochetează cu suicidul, dar este ținut în viață de nevoile câinelui său și de câțiva prieteni noi și vechi. Sezonul doi s-a încheiat când Tony era din nou să-și ia viața. Partea un pic ciudată este că, deși asocierile de mai sus sunt cât se poate de triste, în cea mai mare parte a timpului, serialul este o comedie cât se poate de reușită.

After Life este departe de a fi primul sitcom al lui Gervais și nu reprezintă nici măcar prima sa combinație reușită de dramă și umor. El are un Glob de Aur pentru The Office și două nominalizări pentru Derek și Extras. În același timp, are două premii Emmy pentru Extras și The Office, nominalizări pentru The Office, Extras, Derek show-ul de stand-up Out of England și participarea la Globurile de Aur.

Serialele lui Ricky Gervais din trecut s-au rezumat însă la un singur sezon, în cazul Life`s Too Short sau două sezoane, în cazul The Office, Extras și Derek. After Life va fi primul serial scris și regizat de Gervais, cu el în rolul principal care rupe tradiția. Conform celor de la Deadline, actorul de comedia a semnat un contract cu Netflix pentru al treilea sezon. Acesta ar urma să apară pe platforma de streaming în 2021.