Anunțul supriză pentru șoferii cu mașini pe benzină, motorină: ce se întâmplă cu prețul?

Șoferii stau cu ochii pe prețurile carburanților în această perioadă. În ciuda izolării și limitării deplasării, în România benzina și motorina au ajuns la un nivel record. Și ar putea urma scăderi și mai mari.

În 20 martie a fost pentru prima dată evident cât de jos a ajuns prețul carburanților. Criza medicală și un război pe preț între Rusia și Arabia Saudită au făcut ca prețul pentru benzină și motorină să scadă până la un nivel record.

După multă vreme, prețul per litru, în România, a scăzut sub 1 euro. S-a menținut până acum, când prețul la cele mai mari benzinării de la noi e undeva între 4,56 lei și sub 4,7 lei per litru.

De ce prețul litrului de benzină și motorină ar putea scădea și mai mult

Începutul lui aprilie a venit cu o veste mare la nivel global. Preţurile petrolului au scăzut, în prima zi de tranzacţionare din aprilie. Nu e însă totul doar bine. Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) a avertizat că şocul provocat de criza medicală se va resimţi, prin intermediul lanţurilor de aprovizionare cu petrol, în alte zone ale sectorului energiei. Vestea e bună doar pentru șoferi și transportatori, la un anumit nivel.

Pe 1 aprilie, cotaţiile petrolului au scăzut pe fondul cele mai mari creşteri săptămânale a stocurilor din Statele Unite din 2016. Totodată, cererea de benzină a consemnat cel mai mare declin săptămânal din istorie, din cauza pandemiei. Preţul petrolului West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 17 cenţi, la 20,31 dolari pe baril, după un minim de 19,9 dolari pe baril.

Aprilie marchează și intrarea într-un trimestru nou. În primul trimestru din 2020, preţurile petrolului au înregistrat cea mai mare pierdere din istorie. În martie au scăzut cu circa 55%.

Unde găsești cea mai ieftină benzină sau motorină din România?

Dincolo de contextul internațional, dacă ai nevoie să alimentezi acum, e bine să știi unde găsești benzină și motorină mai ieftine. Poți folosi pentru asta un instrument oficial al statului.

Consiliul Concurenței a lansat în 2019 un instrument excelent: Monitorul Prețurilor. Și ai pentru benzină, motorină, dar și stații de încărcare pentru mașini electrice. În ceea ce privește căutarea, poți seta locații de comercializare în jurul locației sau pe un anumit traseu. Poți căuta și pe localități. Poți căuta și pe-o anumită rază, în caz că nu mai ai mult combustibil și vrei să alimentezi la un preț bun.