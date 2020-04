Omul din interiorul Guvernului care-ți arată, prin previziune matematică, data la care se va încheia criza din România

Se fac, în această perioadă, tot felul de scenarii legate de momentul în care România va trece peste criza generată de coronavirus. Un om din Guvern a calculat, prin previziune matematică, momentul în care se va fi încheiat această epidemie.

Poate cel mai apăsător gând din această perioadă e legat de momentul în care o să se încheie această perioadă. Din 16 martie, România se află în stare de urgență din cauza pandemiei de coronavirus. Dar nimeni nu știe cât va dura acest lucru.

După modelul altor țări, e nevoie să se atingă un vârf al pandemiei și apoi, treptat, cazurile să se reducă de la o zi la alta. Dar nimeni nu poate estima un orizont de timp.

Un fost antreprenor, Bogdan Micu, a încercat, prin previziune matematică, să calculeze momentul în care se va ieși din criză. El lucrează acum pentru Guvern, face parte din echipa care se ocupă de achiziițiile de echipamente sanitare în această perioadă.

Bogdan Micu susține că a făcut această analiză tocmai pentru a ști, împreună cu echipa de la Guvern, de câte materiale și echipamente avem nevoie în următoarea perioadă. El susține că a plecat de la o situația ușor mai optimistă decât ce s-a întâmplat în Italia și Spania.

Motivul: România ar fi luat măsuri de distanțare socială mai devreme decât cele două țări. Bogdan Micu a plecat de la ideea că 2 din 3 români respectă această regulă.

1. Compliance rate al distantarii. Eu am ales 67%. Care este general acceptat ca fiind destul de realist. Adica 2 din 3 oameni respecta destul de serios distantarea sociala. Dar nu am date sa stiu daca chiar asa e. Dar cred ca asa e.

2. Numarul de infectati care au intrat in tara. Aici mi-a fost super greu sa fac o estimare. Am verificat cu politia de frontiera cam cati aomeni au intrat in tara si din ce tari au venit. Am verificat la acea data cati oameni erau deja confirmati in acele tari. Am facut o extrapolare si am zis ca probabil, un procent similar cu populatia din zona de unde vin, sunt bolnavi si ai nostrii romani. Momentan am ales 2000 de bolnavi initiali in ziua zero. Asta inseamna cati am estimat eu ca sunt infectati intrati in Romania. Ziua zero aleasa de mine este 8 martie.