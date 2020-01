Ofertele eMAG la telefoane Samsung, Huawei mai ieftine sau mai scumpe

Din câte telefoane are eMAG la vânzare am ales câteva pe care le poți cumpăra în funcție de salariul tău. Atât Samsung, cât și Huawei au modele ieftine sau scumpe.

Dintre telefoanele listate de eMAG am ales câteva modele mai ieftine sau mai scumpe pe care să le cumperi. În februarie vor veni modele noi, dar dacă nu vrei să mai aștepți poți alege din lista de mai jos.

Telefoane pe care le poți lua de la eMAG fără griji

În primăvara lui 2019, Huawei a lansat mai multe telefoane. Printre acestea e și P30 Lite. Cea mai ieftină versiune din serie are acum un preț excelent la eMAG. Telefonul are 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și-o cameră de 32 megapixeli. Îl poți cumpăra de aici.

Huawei P30 Pro a fost surpriza plăcută a companiei în 2019. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un sistem foto-video foarte bun. E disponibil acum.

La eMAG există și un Samsung Galaxy A60. Acest telefon are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și-a fost unul dintre modelele remarcabile din 2019. Dacă vrei ceva care-și face treaba, găsești telefonul aici.

Samsung Galaxy S10e e telefonul cu care nu poți greși niciodată. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și două camere foto foarte bune. Unde mai pui că e disponibil acum cu preț mic.

Tot de la Huawei, dar sub brand diferit, ai Honor 10. Are 4 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un ecran de peste 5,8 inci. eMAG îl are și cu reducere considerabilă acum. Îl prinzi cu preț bun aici.

Dacă vrei fără Android, iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare încă poate fi o alegere bună. Are o cameră foto de 12 megapixeli, un ecran de 6,1 inci și rulează cu iOS 13. E disponibil aici.

În fine, un alt modele fără pretenții de la eMAG, dar cu preț bun, e Samsung Galaxy M40. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și ecran de 6,3 inci. Îl poți cumpăra de aici cu preț bun.