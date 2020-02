De ce ajung oamenii să creadă minciunile pseudoștiinței

Trăim un context nefavorabil. Epidemia duce la panică, pentru că, pe de o parte, a crescut neîncrederea în știință, iar pe de altă parte informația falsă e distribuită mult mai ușor. Independent de epidemia de coronavirus, încrederea în pseudoștiință a crescut. Ce facem de aici înainte?

Probabil că ai auzit de Goop, compania lui Gwyneth Paltrow, care vinde lumânări cu mirosul vaginului ei sau pietre vindecătoare pe care să ți le introduci în anumite orificii. Sună ridicol și te face să întrebi cum s-a ajuns la asemenea idei și cine sunt oamenii ăia dispuși să plătească pentru asta. Nu de alta, dar prețurile sunt enorme, 75 de dolari pentru faimoasa lumânare sau sute de dolari pentru te miri ce pietre care nu fac nimic.

Totuși, Goop are succes. Mai mult, Netflix a pus la dispoziție chiar și un documentar despre asta, The Goop Lab. Chiar dacă încearcă cu disperare să te atenționeze peste tot că nu oferă sfaturi medicale, documentarul tot în direcția aia bate, pentru că în fiecare episod dai de tot felul de specialiști, doctori și diverși „oameni de știință” care pretind că viața lor s-a schimbat cu ajutorul acestor alternative dubioase.

Odată ce te-ai aruncat pe documentarul lui Paltrow, poți spune că ai intrat într-o parte întunecată a Netflix. Mai departe, te trezești cu tot felul de recomandări ciudate care prezintă alternative la medicina clasică. Cum ar fi What The Health – un documentar care îți garantează că un ou pe zi este echivalentul a cinci țigări și laptele îți dă cancer. Termini cu asta și apoi dat de The Magic Pill. E un documentar despre beneficiile dietei keto. E una excelentă cu rezultate bune, numai că aici o ia pe arătură și ți se promite că poate vindeca autismul și cancerul.

De ce alternativele dubioase au atât de mult succes?

În mare, este o formă de „anti-intelectualism”. Oamenii pot ajunge într-un punct în care totul decurge bine, situația e prosperă, așa că simt nevoia să pună la îndoială anumite chestii logice pe care mai toată lumea le acceptă. Pământul plat e un exemplu excelent. Medicină, știință, artă, orice. Ideea de a putea deține un altfel de adevăr te poate face să te simți superior. Forma asta de scepticism dă naștere la tot felul de oportuniști care știu cum să mulgă vaca asta a neîncrederii.

Practic, oamenii sunt programați să respingă lucruri care nu se potrivesc cu modul lor de a privi lumea. Odată ce un individ aderă la o anumită ideologie, e destul de greu să-l convingi cu argumente și dovezi clare că s-ar putea să se înșele. Și nu este neapărat o formă de ignoranță, pentru că, de multe ori, oamenii tind să aibă anumite convingeri din considerente politice. Vezi cazul schimbării climatice, unde părerile de cele mai multe ori sunt în strânsă legătură cu viziunea politică.

E ușor să te abați de la logică. De exemplu, toată lumea vrea să fie sănătoasă, să arate bine și să se simtă bine. Apare Gwyneth Paltrow, care e frumoasă și plină de succes, și îți spune „uite, eu folosesc produsele astea”.

Sunt destui care le asociază și cred cu tărie că se pot apropia de nivelul ei dacă îi folosesc produsele. În realitate, știi și tu că nu-i deloc așa și astfel de scurtături nu funcționează niciodată. Ai nevoie de o dietă echilibrată și puțin sport, dar, hei, lumea vrea să arate bine fără pic de efort și este dispusă să plătească bani grei pentru o șansă la asta.

Genul ăsta de alternative nu ar avea niciodată priză la public dacă imaginea lor nu ar fi reprezentată de o celebritate sau un personaj calificat.

Asemenea scepticism nu întâlnești doar în domeniul dietelor și al stilului de viață

Pe lângă smoothiuri care te detoxifică, deși ficatul este singurul care poate face asta, și alte diete ciudate care implică ritualuri, există alternative toxice pentru orice. Unele amuzante, gen flat earthers, care sunt inofensive și nu prea afectează pe nimeni. Însă altele au ajuns deja să fie o problemă. Pe domeniul medicinei e cel mai trist.

Anti-vacciniștii, de exemplu, sunt tot mai răspândiți și, din păcate, afectează tot mai multă lume. Cândva, credeam că sunt cazuri izolate și oamenii ăștia nu există printre noi, dar, spre dezamăgirea mea, am aflat că-i plin de ei. Am foste colege și cunoștințe îndepărtate care nu-și vaccinează copiii. Acum zece ani, dacă mă întrebai, ziceam că, mna, n-are cum să existe la noi.

Există credința în ceva numit medicina germană care te convinge că te poți vindeca de absolut orice cu puterea gândului. Dacă nu funcționează și ajungi pe moarte că nu te-ai tratat, ți se va spune că nu ți-ai dorit suficient de mult.

Există tot felul de abordări MLM care vând uleiuri esențiale, care nu-s rele dacă le folosești pentru a parfuma ceva, dar devine o problemă când consultanții îți promit că două-trei picături din uleiul ăla bun vindecă o boală terminală.

Există homeopatia care inițial părea inofensivă. Homeopatie înseamnă leacuri naturale pe bază de plante care pot calma un gât inflamat, o tuse sau ceva la fel de banal. Cam ca un ceai. Apoi au început să apară tot felul de pastile care pretind că ar vindeca boli serioase, deși e doar zahăr.

Adaugi toate alternativele astea pe o masă de oameni care sunt obsedați să se auto-diagnosticheze și practic ai găsit rețeta succesului. Sigur, ar fi superb să poți bea un ceai care să te facă invincibil și să te scutească pentru totdeauna de vizita la medic. Dar astea-s fantezii. Totuși există un target pentru orice. Disperarea oamenilor de a fenta viața și a se simți superiori nu are limite.