Lentilele de contact inteligente vindecă probleme de vedere. Cum funcționează?

Cercetătorii de la un hub de inovație din Belgia au dezvoltat primele lentile de contact inteligente. Lentilele rezolvă orice problemă cu vederea ar avea purtătorul, inclusiv miopia sau glaucomul.

Pe măsură ce nanotehnologia a avansat, lentilele de contact inteligente devin din ce în ce mai mult o realitate. Companii precum Mojo Vision și Innovega au prototipuri funcționale și sunt aproape de a aduce această tehnologie pe piață. Și Google și Sony sunt alte companii care lucrează la dezvoltarea unor astfel de lentile încă din 2014. Dar suntem încă la câțiva ani distanță de a le introduce în ochii noștri și să ne vindecăm.

Cercetătorii vor trece la testarea pe oameni a lentilelor smart



Primul pas l-a făcut o companie din Belgia. Lentilele de contact dezvoltate de cercetători, spun aceștia, rezolvă orice problemă de vedere ar avea cel care le poartă. Inclusiv sensibilitatea la lumină. Următorul pas ar fi începerea testării pe oameni.

Dar până vom avea lentile de contact inteligente, care să acționeze ca un smartphone, va mai dura ceva vreme. Informații în timp real despre vreme sau ce au făcut partidele la alegeri, cât de aglomerat e traficul în orașul tău sau cât ai pulsul după tura de alergare în parc. La asta visează cercetătorii să realizeze cu aceste lentile.

“Toți anii de când lucrez în acest domeniu mă fac să cred că aceste lentile de contact sunt posibile. Nu este un produs încă finalizat, pe care să poți să mergi să-l cumperi acum, dar vă pot spune că va fi curând”, spune Mike Wiemer, chief technology officer la Mojo Vision, citat de Mediafax.

Lentilele de contact robotice care îți dau vedere cu zoom

Aceste lentile de contact sunt un alt tip de lentile smart, cu zoom, care vor veni în ajutorul tuturor și nu vor fi utile doar pentru cei care au probleme de vedere. Vederea cu zoom pare o chestie posibilă doar în filme, însă oamenii de știință par să fi reușit să aducă asta mai aproape de realitate.

Cercetătorii de la University of California San Diego au creat un prototip de lentile de contact care îl lasă pe cel care le poartă să dea zoom in sau zoom out atunci când vrea să vadă mai bine un anumit lucru. Astfel, acestea pot schimba automat focalizarea de la obiectele din apropiere sau cele de la distanță prin detectarea mișcărilor oculare ale utilizatorului. Astfel, aceste lentile îți permit să dai zoom in sau zoom out doar dacă clipești rapid de două ori.