În ultima săptămână, Instagram a început să eticheteze mass-media susținute de stat, urmând o politică pe care părintele companiei, Facebook, a anunțat-o în octombrie anul trecut și a început să o implementeze în propria rețea de socializare în luna iunie.

Etichetele au început deja să apară, iar utilizatorii vor vedea atât paginile, cât și postările, marcate ca fiind controlate de anumite state.

Eticheta are și rol informativ, motiv pentru care, dacă atingi etichetele, vei fi redirecționat către o pagină de asistență, unde poți afla mai multe despre politică. Unele dintre publicațiile în care veți vedea eticheta includ Redfish, In the Now și Soapbox.

Cum funcționează noua etichetă de la Instagram?

“Instagram definește “mass-media controlată de stat” drept mijloace de informare pe care Instagram le consideră că ar putea fi parțial sau în totalitate sub controlul editorial al guvernului unui stat, pe baza propriilor cercetări și evaluări în raport cu un set de criterii dezvoltate în acest scop”, spune compania pe pagina. “Vom aduce aceste conturi la un standard mai înalt de transparență, deoarece credem că acestea combină influența unei organizații media cu sprijinul unui stat”.

Facebook spune că intenționează să adauge etichetele și pentru anunțurile de pe Instagram “în următoarele luni”.

Când Facebook a detaliat politica în iunie, a declarat că s-a consultat cu 65 de experți pentru a crea un criteriu intern care să ajute la atribuirea corectă a etichetei “controlat de stat”.

După cum se poate vedea din capturile de ecran postate pe Twitter de jurnalistul Casey Michel, unele dintre aceste publicații și-au actualizat deja profilurile pentru a contesta etichetele. Au opțiunea de a face apel în calitate oficială.

Instagram lansează etichetele cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite din 3 noiembrie 2020.

Înaintea alegerilor, Facebook s-a confruntat în mod constant cu critici pentru abordarea sa referitoare la dezinformarea prezentă pe platformele sale.

La sfârșitul lunii septembrie, Jen O’Malley Dillon, managerul de campanie al lui Joe Biden, a numit compania Facebook drept “cel mai important propagator al dezinformării din țară”. Afirmația ar putea fi probabil extinsă la scală mai largă.