Funcția ”generoasă” ascunsă de Apple în iOS 14.2: telefoanele vechi sunt privilegiate

Practicile Apple din ultimii ani au făcut subiectul multor scandaluri, dar se pare că gigantul din Cupertino a decis să facă și un gest de generozitate.

Apple a devenit o companie foarte ușor de criticat în ultima perioadă. De la încetinirea telefoanelor pentru a te forța să-ți cumperi un smartphone nou și până la eliminarea căștilor și încărcătoarelor din cutia de la iPhone 12 că să facă niște bani în plus, este clar că utilizatorii sunt destul de jos pe scara priorităților. Compania condusă de Tim Cook are acum o singură prioritate, să facă bani mai mulți anul acesta, decât a făcut-o în urmă cu un an, pentru ca acționarii și investitorii să fie fericiți.

Odată cu lansarea iOS 14.2 în urmă cu ceva timp, Apple se pare totuși că a coborât privirea către oamenii care nu-și cumpără cele mai scumpe iPhone-uri. Din acest motiv, fără se laude la vreun nivel cu asta, le-a permis posesorilor de iPhone 8 sau mai nou să poarte conversații video pe Facetime la o rezoluție Full HD 1080p, rezoluție care înainte era limitată la 720p.

Acest upgrade semnificativ de calitate nu a fost menționat în lista cu particularități tehnice incluse în iOS 14.2. Ca referință, toate noutățile oficiale incluse în respectiva versiune de iOS le găsești aici.

Gestul Apple este cu atât mai impresionant, având în vedere că vorbim de terminale lansate în 2017, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X sau mai nou, toate pot face videoconferințe la o rezoluție Full HD 1080p. Până și foarte accesibilul iPhone SE lansat în 2020 se bucură de același tratament. În trecut, toate erau limitate la 720p. Singura generație de iPhone-uri care au inclus din fabrică posibilitatea apelurilor FaceTime la rezoluție 1080p a fost 12.

Există totuși o discrepanță în continuare între iPhone 12 și restul telefoanelor în materie de Facetime. Cele mai noi smartphone-uri Apple îți oferă aceeași calitate și pe 5G, în timp ce restul aparatelor menționate mai sus nu au același privilegiu pe 4G. Ca un detaliu tehnic, majoritatea iPhone-urilor recente au o cameră frontală de 12 megapixeli, doar iPhone SE 2020 este limitat la 7 megapixeli, deci limitarea cu pricina nu a venit de la cameră.