Prea puține sunt veștile bune pe timp de pandemie. Din acest motiv, trebuie celebrată fiecare consecință pozitivă a scăderii poluării de când mulți dintre noi stau în casă.

La mai mult de o lună de când mulți dintre oamenii planetei fac eforturi pentru a sta în casă, în izolare, planeta se transformă. Pentru că au fost închise multe fabrici și s-au întrerupt multe activități poluante, stratul de ozon reușește să se refacă, iar animale sălbatice revin în teritorii ocupate de mult timp de către oameni.

Partea cea mai fascinantă a scăderii poluării ține însă de vizibilitatea unor regiuni care până de curând erau ascunse. Asta s-a întâmplat în India, unul dintre principalii poluatori ai planetei. Din cauza măsurilor impuse de autorități, majoritatea indienilor stau în casă, iar nivelul de poluare a scăzut într-un ritm surprinzător. În consecință, oameni din nordul Indiei, în apropiere de Tibet, pot vedea munții Himalaya după o pauză de aproximativ 30 de ani.

Cei mai fericiți au fost oamenii din districtul Jalandhar al regiunii Punjab. Mulți au fost extaziați și au dobândit un nou respect pentru zona în care trăiesc. Nu de alta, dar în timp ce bătrânii au mai văzut această scenă în urmă cu mai bine de trei decenii, majoritatea tinerilor nu au mai avut niciodată norocul acesta.

Sant Balbir Singh Seechewal se chinuie de aproximativ trei decenii să micșoreze nivelul de poluare din regiune, fără rezultate spectaculoase. Pe timp de pandemie însă, toate rugăciunile sale au fost ascultate și a putut vedea munții Himalaya din confortul căminului. Oamenii din India sunt bucuroși și de faptul că au ajuns să vadă stelele pe cer, o altă imposibilitatea din cauza poluării.

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight ? #punjab #COVID19 #pollution

What nature really is and how we screwed it up.

This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing.

