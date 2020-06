Cea mai nouă producție originală cu buget mare a celor de la Netflix este Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga și tocmai a beneficat de un nou trailer.

Când vine vorba de comedii, Will Ferrell a făcut o treabă foarte bună în ultimele decenii pe marele ecran. Având însă în vedere bugetele fantastice pe care Netflix le investește în conținut original, nu ar trebui să vină ca o surpriză implicarea lui Ferrell într-un film care va fi distribuit doar prin intermediul celei mai mari platforme de streaming.

Pentru că mai sunt doar câteva săptămâni până lansarea online a filmului, oficialii Netflix au decis publicarea unui prim trailer pentru Eurovision Song Contests: The Story of Fire Saga. Dacă nu era evident din titlu, acțiunea filmului se petrece pe fondul competiției anuale Eurovision, iar Will Ferrell și Rachel McAdams formează o trupă care participă la concurs.

Lars și Sigrit, cele două personaje principale dau toată povestea filmului, evoluția lor și materializarea visului de a ajunge o dată pe scena uneia dintre cele mai importante competiții muzicale din lume. Distribuția este completată de Dan Stevens și Pierce Brosnan. Fostul James Bond joacă rolul tatălui lui Ferrell în film. Premiera este programată pentru 26 iunie.

”Doi cântăreți de provincie își împlinesc visul de a concura în cea mai mare competiție muzicală din lume. Cu Will Ferrell și Rachel McAdams în rolurile principale.”, se arată în comunicatul oficial Netflix pe marginea iminentei lansări.

Eurovision Song Contest: The Story of the Fire Saga ajunge pe Netflix într-o lună încărcată de lansări importante. Da 5 Blood al lui Spike Lee s-a lansat deja vineri, în timp ce sezonul doi din The Politician și ultimul sezon din Dark ar trebui să ajungă pe îndrăgitul serviciu de streaming înainte de finele lunii iunie. Va fi interesant de văzut cum este primit de critici acest film ce pare o parodie cât se poate de amuzantă.