eMAG tocmai le-a băgat la super preț: laptopuri, telefoane cu reduceri fenomenale

Dacă erai în căutarea unor reduceri excepționale, eMAG vine în ajutorul tău. Le are deja pe site și aici am adunat câteva.

Când cauți ceva reduceri la eMAG, cel mai bine e să începi de la categoria de resigilate. Aici găsești unele dintre cele mai bune oferte, la televizoare, telefoane, laptopuri și nu numai. De-acolo am ales câteva produse.

eMAG are reduceri excelente acum

Un prim telefon pe care îl poți lua în calcul e un Samsung Galaxy A20s cu 32 GB spațiu de stocare, 3 GB memorie RAM, dar și un ecran imens: 6,5 inci HD+. Are și camere foto foarte bune, dar și-o baterie de 4.000 mAh. Iar acum are preț foarte mic

Îl poți cupla și cu un ceas de la Samsung. E vorba de un Galaxy Watch la care eMAG are super preț acum. Are ecran AMOLED de 1,3 inci, funcționează și cu Android, și cu iOS, iar capacitatea de stocare e de 4 GB. Are cel mai bun preț aici

Ca super laptop, nu poți ignora un MSI Modern 15 cu procesor de nouă generație Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD și o placă video dedicată. O listă mai mare e aici. Însă modelul în cauză are placă video, un super ecran și 512 GB pe SSD. Prețul e însă excepțional. Poți găsi laptopul în oferta eMAG aici

E disponibil și un telefon Oppo bun și ieftin. E vorba de modelul A9 pe care eMAG îl listează cu preț foarte bun acum. Modelul acesta are 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM, are și o cameră foto de 48 MP, iar acumulatorul este de 5.000 mAh. E disponibil aici

În fine, încă un telefon Samsung, că-i încă bun, dar mai ales are preț mic. E vorba de Samsung Galaxy S10 cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și unele dintre cele mai bune camere. Îl ai acum cu preț foarte mic